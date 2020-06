MARINELLA MARIGLIANO, MOGLIE ANDREA SANNINO/ La figlia Gioia e la seconda gravidanza

Si chiama Marinella Marigliano la moglie di Andrea Sannino, il cantante di “Abbracciame” ospite oggi di Mara Venier a Domenica In. I due, innamoratissimi, sono da poco diventati genitori della loro prima figlia, Gioia, alla quale l’interprete ha anche dedicato il suo ultimo singolo. Ma per la coppia è già tempo di bissare: Marinella è infatti incinta per la seconda volta come ha annunciato al pari del marito su Instagram: “È Gioia una famiglia che cresce. Siamo felicissimi di comunicarvi che presto saremo in 4! W la vita!”. Pochi dubbi sul fatto che la bimba di casa sia il centro pulsante dell’esistenza di Marinella, che non manca di pubblicare scatti amorevoli in compagnia della sua bambina. Soltanto pochi giorni fa, pubblicando una foto della figlia, Marinella ha commentato con un “La luce della vita” che lascia poco spazio ad interpretazioni.

MARINELLA MARIGLIANO, MOGLIE DI ANDREA SANNINO

C’è un altro post emblematico del rapporto simbiotico tra mamma Marinella Marigliano e la figlia Gioia. Ed è quello pubblicato in occasione del primo compleanno della bambina: “Un anno. Trecentosessantacinque giorni. Ore infinite passate a cullarti, osservarti, impararti e amarti. Non scorderò mai quell’attimo magico di un anno fa, in cui tu hai visto la luce, e io ho visto te. Tu mia piccola Gioia sei la bambina che ho sempre desiderato,sei proprio così come ti ho sempre immaginata, è vero non è semplice il mestiere della mamma, è faticoso ma non c’è lavoro più bello e più appagante. Amore, la mamma non immaginava di farti passare un compleanno lontano dai nonni ,dai tuoi zii e dai cuginetti ,immaginava un compleanno speciale e spero che io e il tuo papà non facciamo sentirti questo peso. Scusa se la mamma oggi ti ha trascurato un po’ per regalarti una torta bella e solare come te ,spero di esserci riuscita. Auguri amore di mamma e papà e grazie di averci reso i genitori più felici del mondo. Buon compleanno ti amiamo”. Bastano queste parole per comprende la felicità, o forse sarebbe meglio dire la “Gioia” di Marinella Marigliano e Andrea Sannino alla scoperta della sendoa gravidanza.



