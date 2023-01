Mario Aiuti, concorrente The Voice Senior 2023/ Chi è? “Ho cantato con Frank Sinatra”

Chi è Mario Aiuti, concorrente The Voice Senior 2023

Il secondo appuntamento con The Voice Senior 2023 continua con la voce di Mario Aiuti. Si tratta di un distinto signore originario di Pesaro che ha 83 anni. Prima di salire sul palco e tentare la sorte di fronte ai cinque giudici, l’uomo si racconta alle telecamere.

“Sono nato nel ’39, durante la guerra, tempi tosti. Mia mamma era sola, una donna con un figlio a quei tempi non era una bella cosa. Non poteva badare a me e mi ha lasciato in orfanotrofio. Sono rimasto lì per 14 anni.” E continua raccontando il perché del suo accento britannico: “Ho vissuto per 50 anni in Inghilterra, a Londra, lì il mio vicino aveva la mia stessa passione per la musica e mi ha dato la possibilità di ricominciare a cantare”. Mario Aiuti svela di aver addirittura cantato con ‘The Voice’, cioè Frank Sinatra. La sua esibizione a The Voice Senior 2023 lascia tutti e quattro i giudici colpiti. Il suo timbro in particolare conquista i coach che sperano di averlo nel proprio team. Alla fine di un lungo pensare Mario però decide di scegliere i Ricchi e Poveri, che rendono sempre più forte il loro team.

