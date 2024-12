Mario, Alfredo, Carolina e Francesco Rapetti: chi sono i figli di Mogol

Mogol, che oggi pomeriggio concederà un’intervista ai microfoni di Caterina Balivo nella nuova puntata de La volta buona su Rai 1, nel corso della sua vita ha sperimentato per ben 4 volte l’avventura della paternità. Il celebre paroliere, oggi felicemente sposato con la moglie Daniela Gimmelli ma dalla quale non ha avuto alcun figlio, è diventato padre di 4 figli nelle due precedenti relazioni, rispettivamente con Serena De Pedrini e Gabriella Marazzi.

Dall’ex moglie Serena De Pedrini, di professione disegnatrice di moda, Giulio Rapetti in arte Mogol ha avuto i primi 3 figli Mario, Alfredo e Carolina; dalla relazione con la compagna successiva, la poetessa, scrittrice e pittrice Gabriella Marazzi, è invece nato il quarto figlio del paroliere, Francesco. In casa Rapetti si è sempre respirata una grande passione per l’arte, che i figli hanno ereditato dal padre seppur in forme differenti.

Mogol e i figli, la lunga carriera di Alfredo (in arte Cheope) come autore

Cosa sappiamo dei figli di Mogol? Uno dei più conosciuti in campo artistico e musicale è sicuramente Alfredo Rapetti, noto con il nome d’arte Cheope, che è diventato paroliere come il padre e che ha scritto i testi di numerose e celebri canzoni italiane, oltre ad aver composto l’inno della Ternana. Cheope in carriera ha scritto brani per Raf, come Due e Il battito animale, oltre ad una lunghissima collaborazione con Laura Pausini: per lei ha composto o co-composto brani iconici come Strani amori, Gente, Incancellabile, Resta in ascolto e Primavera in anticipo.

Riguardo Francesco Rapetti, ultimogenito di Mogol, sappiamo che è anch’egli un grande appassionato di arte e anche lui rinomato autore; su di lui non sono però reperibili molte informazioni, così come per gli altri due figli Mario e Carolina Rapetti.