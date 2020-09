Mario Balotelli al Grande Fratello Vip 2020/ Sorpresa a Enock: “Lui è tutto per me!”

Sorpresa per Enock in diretta nella terza diretta del Grande Fratello Vip 2020. Nella Casa arriva suo fratello Mario Balotelli. Non fisicamente ma in collegamento. Enock è emozionatissimo, soprattutto quando Mario gli dice che: “Lui è cresciuto con me, è il mio amico, il mio sangue, mio fratello. Guai a chi me lo tocca, me lo sfiora!” In Casa partono applausi e consensi per i due fratelli, che si dichiarano a vicenda un grande amore. Prima di sapere della sorpresa, è proprio Enock a dichiarare a Signorini che per lui suo fratello è davvero tutto. “Ogni volta che sto con Mario è come se fosse sempre la prima volta che sono stato con lui. È sempre una grande emozione.” sono le parole del ragazzo.

Mario Balotelli sorprende suo fratello Enock al Grande Fratello Vip

Enock ha parole di grande amore per suo fratello Mario Balotelli. Infatti racconta al Grande Fratello Vip che: “Quando sono tornato in Italia e non l’ho più ritrovato non è stato facile. Non è stato facile vivere senza di lui. Per qualche anno non ci siamo sentiti e mi mancava perché è mio fratello, è il tuo sangue.” Così conclude, ammettendo che “Per me Mario è tutto, è il mio migliore amico, è mio padre, il mio tutto. Non immagino la mia vita senza di lui. Non esiste che ora lo lascio.”



© RIPRODUZIONE RISERVATA