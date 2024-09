Raffaella Fico a La Volta Buona: “Quando ho visto per la prima volta Cristiano Ronaldo non sapevo chi fosse…”

Il salotto de La Volta Buona, per la puntata di oggi 10 settembre 2024, accoglie il sorriso smagliante di Raffaella Fico. L’ex volto del Grande Fratello ha scelto Caterina Balivo per aprirsi su temi spensierati, toccanti, senza filtri come sua consuetudine. Si parte con temi a tinte rosa: chi è stata ‘la volta buona’ tra Cristiano Ronaldo e Mario Balotelli? Raffaella Fico non ha dubbi, ma i racconti e gli aneddoti sono tutti da raccontare. “Ronaldo? Non sapevo nemmeno chi fosse, avevo appena fatto il Grande Fratello e non ne avevo idea, poi mi spiegarono che era una stella internazionale”.

Dopo il simpatico retroscena sul primo incontro con Cristiano Ronaldo, Raffaella Fico è poi passata a parlare del padre di sua figlia nonchè ex compagno, Mario Balotelli. “E’ stata una storia importantissima, lì fu proprio un colpo di fulmine; sai quando ti guardi negli occhi e senti le farfalle nello stomaco. Me lo presentò sua sorella… Ero molto giovane quindi la prima impressione fu per il fisico e poi era molto simpatico e divertente”. Chiaramente, il discorso non poteva che convergere anche verso il chiacchiericcio del tempo; con particolare riferimento a quando calò il sipario sull’amore. “All’epoca è stato tutto molto pesante, non è stato semplice; mi ha aiutato la mia famiglia, però io di mio sono brava a rimuovere il male che mi viene fatto. Ero comunque una ragazza innamorata che aveva creduto in una persona. Se mi sono sentita giudicata? Per fortuna le opinioni erano divise a metà, ma c’era chi mi definiva un’arrampicatrice sociale”.

Raffaella Fico, dal rapporto di oggi con Mario Balotelli al dolore ancora vivido per la morte della mamma Antonietta

Proseguendo nella chiacchierata con Caterina Balivo a La Volta Buona, Raffaella Fico non si è risparmiata nel raccontare anche il rapporto di oggi con l’ex compagno Mario Balotelli. “Come papà dovrebbe impegnarsi un po’ di più, giusto un po’ di costanza; ma ovviamente ama Pia in maniera smisurata e la cosa è reciproca”. L’ex volto del Grande Fratello ha poi aggiunto: “Sul lavoro non ci confrontiamo, poi chiaramente quando mi chiede qualche consiglio sulla fidanzata… Ormai è come se fossimo fratello e sorella, abbiamo superato tutto, siamo oltre”.

Nel corso dell’intervista di oggi – 10 settembre 2024 – a La Volta Buona, i toni sono diventati decisamente più toccanti quando Raffaella Fico ha deciso di aprirsi rispetto al dolore per la scomparsa di sua madre Antonietta, venuta a mancare nel 2020. La penso sempre, le persone a te più care sono quell’amore che non dimenticherai mai. A volte mi ci rivedo, più passano gli anni più somiglio alla mia mamma. Lei era il mio tutto, il mio universo; anche Pia ha sofferto tanto perchè erano molto legate, oggi ci penso con il sorriso. E’ un dolore che non andrà mai via questo è certo, è una ferita sempre aperta”.