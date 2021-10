Mario Biondi: “I miei figli sono la mia prima giuria”

Questa sera, giovedì 14 ottobre, Mario Biondi sarà ospite della finale del programma “Star in the star” in onda su Canale 5 dalle 21.20. Per tutta l’estate il cantante si è esibita in giro per l’Italia presentando il suo ultimo album “Dare”. Il tour si è concluso a Scandiano, unica tappa reggiana: “Io a Scandiano ci sono cresciuto, a Chiozza. Ho fatto le elementari lì e poi le scuole medie alla Vallisneri, ho tanti ricordi belli e sono felicissimo di poter suonare qui. Se ci penso ho la pelle d’oca, magari incontrerò qualche compagno di scuola. Suonare a Reggio per me è sempre speciale, questo appuntamento a Scandiano ancora di più”, ha raccontato Biondi alla Gazzetta di Reggio.

L’album “Dare” contiene 10 brani originali, 2 remix e 4 reinterpretazioni di grandi successi internazionali: “Cantaloupe Island” di Herbie Hancock, “Jeannine” di Eddie Jefferson, “Someday We’ll All Be Free” di Donny Hathaway e “Strangers in the Night”, resa immortale dall’interpretazione di Frank Sinatra del 1966.

Nel 2021 Mario Biondi ha compiuto 50 anni: “Ho imparato a tenere i piedi ben piantati nel presente. Ho fatto tanti sbagli, come tutti, avrei voluto fare meglio tante cose: magari avrò tempo e modo di rifarle in futuro”, ha detto a Panorama pochi giorni dopo il suo compleanno. Mario Biondi ha nove figli, nati da tre diverse relazioni. Per quindici anni, il crooner catanese è stato legato a Monica Farina da cui ha avuto sei figli: Zoe, Marzio, Marica, Chiara, Ray e Louis Mario. Dal 2013 al 2014 Biondi ha avuto una relazione con l’ex concorrente di Miss Italia Giorgia Albarello da cui ha avuto una figlia, Mia. Attualmente, Biondi è legato a Romina , che gli ha dato altre due bimbe: Mil e Matilde, nata nel 2020.

“I miei figli sono la mia prima giuria. In genere gli faccio ascoltare le mie canzoni in auto: li guardo, li osservo e aspetto. Poi iniziano a chiedermi, ma questa canzone è nuova? E mi domandano con chi l’ho suonata, dove l’ho registrata: quando cominciano le domande, significa che ha suscitato interesse”, ha rivelato Biondi durante la presentazione dell’ultimo disco.



