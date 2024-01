Mario Biondi, vita privata/ Il cantante ha 10 figli: “sembrano sempre pochi, ma sono la mia tribù”

Mario Biondi dal successo come cantante al matrimonio

Mario Biondi fa sognare con la sua voce calda e passionale. L’artista, amato da critica e pubblico, in uno dei suoi ultimi brani ha voluto celebrare i suoi amatissimi figli. Si tratta del brano “My Favourite Things” (con Stefano Di Battista) nel cui video compaiono “tutti insieme appassionatamente” i suoi nove figli nati da quattro compagne diverse. Proprio il cantante dalle pagine di Siciliaoggi.it ha raccontato: “all’inizio non avevo pensato di coinvolgere i miei figli, non volevo dare troppa visibilità ai miei piccoletti. Però mi ha appassionato l’idea di averli con me in questo momento, di avere un documento, una fotografia di questa età e mi sembrava coerente con l’originale del cult “Tutti insieme appassionatamente”. Si sono divertiti, hanno giocato, a un certo punto si sono anche stufati, ma è tutto abbastanza spontaneo”. La scelta del brano non è stata casuale come ha rivelato l’artista: “i brano mi piace da sempre, è stato declinato in chiave jazz da grandissimi artisti come Coltrane. Ma la versione alla quale sono particolarmente legato è quella di Al Jarreau, che mi ha segnato parecchio. Mi è piaciuto rifarla in una forma quasi afro”.

All’età di 52 anni, Biondi è stato legato a quattro donne diverse e si è sposato una sola volta. Da queste relazioni sono nati 9 figli, mentre un decimo in arrivo. Dalle pagine del Corriere della Sera ha parlato del suo matrimonio: “ho aspettato prima di promettere, ma ora ho promesso e quindi manterrò, con grande piacere e non perché devo. È stata una scelta ponderata, non sono più un ragazzino: sono pronto”.

Mario Biondi e i figli: “mi danno grandissime soddisfazioni”

Mario Biondi non è solo un cantante di grandissimo successo, ma anche un papà felice ed orgoglioso dei suoi figli. Proprio l’artista parlando dei suoi figli ha detto: “sono il mio piccolo paese, la delegazione, la mia tribù. Mi danno grandissime soddisfazioni e mi riempio d’amore per loro. Compaiono tutti nel video di ‘My favorite things’, cover a loro dedicata. Non posto mai foto personali, ma questo video ha una valenza diversa, è stato molto coinvolgente, divertente e tragicomico, come quando la più piccola, Mariaetna, che ora ha 3 anni, è scoppiata in lacrime. È un po’ un documento che resta, per me e per loro”.

A marzo 2024 diventerà padre per la decima volta: “so che è una scelta non comune, siamo in un’epoca molto autoreferenziale, dedicata a noi stessi, in cui si preferisce divertirsi, andare in vacanza, fare altro. Nella mia mentalità ho scoperto che non sono fatto così. Vivo anche io la mia vita e ci tengo a dire che non faccio sacrifici per vivere i miei figli, li faccio perché voglio vivere i miei figli”











