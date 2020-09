MARIO BIONDI/ Il dolore per gli amici morti per Coronavirus

Anche Mario Biondi si esibirà sul palco di Viaggio nella Musica, evento speciale per i Music Awards. Il grande cantante soul è recentemente tornato ad esibirsi, dopo il lockdown tutti i big della musica italiana e internazionale hanno provato a mettersi in moto dopo la forzata inattività, anche se Biondi è rimasto provato dalla situazione anche per motivi personali. Due suoi cari amici infatti non ce l’hanno fatta e sono morti a causa del coronavirus, il suo medico di 62 anni e il suo ottico di 52 anni, persone ancora lontane dall’essere considerate anziane ma che non sono riusciti a superare le insidie del Covid-19, esposti al contagio a causa delle loro professioni proprio nel momento in cui la pandemia si è scatenata sull’Italia nella maniera più feroce. Mario Biondi ha ricordato i suoi due amici scomparsi nel concerto a San Pantaleo, un momento commovente anche perché si è trattato del primo concerto vero e proprio che l’artista siciliano ha potuto tenere dopo che finalmente si sono allentate le misure di restrizione per i concerti.

MARIO BIONDI A VIAGGIO NELLA MUSICA

Mario Biondi era accompagnato sul palco a San Pantaleo anche dal figlio più piccolo, Milo, 4 anni. Ma sarà l’ultimogenito ancora per poco: Milo è l’ottavo figlio del soulman che festeggerà però presto l’arrivo di una bambina, che porterà dunque a 9 il numero complessivo. “Mia figlia nascerà il prossimo 25 settembre, si chiamerà Maria Etna“, ha spiegato Biondi, scherzando, “con lei le femmine batteranno i maschi 5-4.“. Anche sul nome particolare scelto per la bambina c’è una spiegazione molto semplice: “Il nome che abbiamo scelto è per ricordare la nonna della mia compagna, che si chiamava Maria, a cui abbiamo deciso di aggiungere Etna”. Sicuramente un richiamo diretto alla sicilianità, i figli di Mario si stanno dimostrando interessati a seguire le orme del padre in ambito musicale, come lui stesso ha spiegato: “A tutti piace la musica. I due più grandi, che hanno 24 e 22 anni, hanno già alle spalle due tournée con Renato Zero e una con me, mentre altri due più giovani, di 12 e 13 anni, sono già produttori di trap.“



© RIPRODUZIONE RISERVATA