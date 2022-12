Mario Caucci, ex marito di Noemi Bocchi “I miei figli in un tritacarne”/ “Totti doveva essere più prudente”

Mario Caucci commenta l’anello che Totti ha regalato a Noemi Bocchi

Sulle pagine di Chi Mario Caucci, imprenditore romano ed ex marito di Noemi Bocchi, ha ribadito di aver saputo dai giornali della relazione della sua ex moglie con Francesco Totti. Caucci ha anche commentato l’anello che l’ex capitano della Roma ha regalato a Noemi: “Su un milione di gioiellerie che ci sono al mondo quell’anello proviene dalla stessa gioielleria dove acquistai l’anello di fidanzamento con cui chiesi a mia moglie di sposarmi”.

L’imprenditore ha anche criticato i giornali che hanno scritto di tutto sul suo conto, ma non hanno verificato le informazioni sulla ex moglie: “Siete sicuri che sia laureata, che faccia la flower designer, che sia di Roma Nord, che provenga da una famiglia ricchissima come si è detto?”.

Mario Caucci: “I miei figli in un tritacarne”

Oggi Mario Caucci ha riallacciato i rapporti con la sua famiglia ed è fidanzato con Martina, ma soffre molto per la situazione in cui si sono ritrovati i suoi due figli, nati dal matrimonio con Noemi Bocchi. L’imprenditore non accetta il modo con cui i suoi figli siano stati catapultati in un mondo lontano da loro: “Condanno la condotta sconsiderata che espone i figli, sempre per arrivare ad altri scopi. Siccome ci sono di mezzo cinque figli, mi auguro che questa storia vada vanti per lunghissimo tempo, perché non si possono mettere inutilmente i figli in questo tritacarne. Totti avrebbe dovuto essere più prudente.”.

Caucci e Noemi si sentono per i figli, ma tra loro c’è un rapporto teso. Quando gli è stato chiesto se Francesco Totti, che ha affrettato molto i tempi, sia innamorati di Noemi, Caucchi ha così risposto: “Penso che Totti sia innamorato dell’idea della famiglia come lo ero io”.

