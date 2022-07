Mario Caucci, ex marito Noemi Bocchi/ Ecco come ha reagito al gossip su Totti

Mario Caucci: le prime parole su Totti e l’ex moglie Noemi Bocchi

Mario Caucci, rampollo delle Cave di travertino e patron del Tivoli Terme Calcio, è l’ex marito di Noemi Bocchi, nuova fiamma di Francesco Totti. Caucci e Bocchi si sono sposati nel 2011 e hanno avuto due figli, uno di 8 e una di 10. La separazione sarebbe arrivata più di un anno fa e sembra quindi che il flirt tra Noemi e Totti non sia la causa della fine del matrimonio con Caucci. Lo scorso febbraio, quando per la prima volta il nome di Nomei Bocchi è stato accostato a quello dell’ex capitano della Roma, Mario Caucci aveva detto a Il Messaggero: “Non mi ha sorpreso affatto il comportamento di mia moglie. Il suo agire disinvolto non mi stupisce. Di Totti posso dire soltanto che è il mio salvatore. Che io so bene che cosa c’è oltre, dietro il semplice lato estetico di una persona, e a lui, se davvero ci fosse questa liaison, va tutta la mia comprensione, nessuno meglio di me potrà comprenderlo”. In quell’occasione Caucci aveva rivelato di non essere rimasto in buoni rapporti con la ex moglie e di non aver ancora trovato un accordo per definire la separazione legalmente.

Mario Caucci: ora sceglie il silenzio stampa

In quell’occasione Mario Caucci aveva rivelato di non essere rimasto in buoni rapporti con la ex moglie e di non aver ancora trovato un accordo per definire la separazione legalmente: “Penso che da tutta questa storia, se vera, c’è solo lei che ne può trarre un vantaggio mediaticamente, mentre al Capitano… tutta la mia comprensione”, aveva detto a Il Messaggero. Ora che Francesco Totti e Ilary Blasi hanno annunciato la separazione e l’ex capitano della Roma è stato immortalato dal settimanale Chi sotto casa di Noemi Bocchi, Mario Caucci ha scelto la strada del silenzio. Raggiunto da Fanpage.it, l’imprenditore non ha voluto commentare: “Non ho niente da dire”. Il team manager del Tivoli calcio ha così espresso la sua volontà di prendere le distanze da questa vicenda in cui è indirettamente coinvolto.

