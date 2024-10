Anticipazioni Uomini e Donne 2024, Morena Farfante tronca con Mario Cusitore

Uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione di Uomini e Donne 2024 del Trono Over è Mario Cusitore. Dopo il burrascoso addio con Ida Platano lo speaker radiofonico è tornato nel parterre ed ha iniziato a corteggiare due dame creando dinamiche e caos. Dalle anticipazioni Uomini e Donne 2024 riguardo alle scorse registrazioni è venuto fuori che Mario Cusitore è andato a letto con Morena Farfante. L’uomo in barba a qualsiasi galanteria ha rivelato piccanti dettagli intimi e privati della loro notte di passione che, come prevedibile, non sono per nulla piaciuti alla dama.

E stando alle anticipazioni sulla registrazione di oggi pare proprio che Morena, delusa e amareggiata ha affrontato duramente Mario per poi troncare definitivamente. Durante la registrazione in studio si sono seduti Mario, Morena e Margherita. Quest’ultima la scorsa volta ha voluto chiudere la conoscenza con il cavalieri ma poi ha rivelato di averci ripensato e di averlo richiamato. Ha aggiunto anche di aver troncato di istinto senza pensarci. Per l’altra dama, invece, è tutto finito. Morena Farfante ha deciso di troncare con Mario Cusitore ribadendo di essere rimasta delusa e ferita per tutto quello che è venuto fuori precedentemente e per il modo in cui lui ha spifferato tutto.

Stando alle anticipazioni Uomini e Donne 2024 Morena ha chiuso la frequentazione con Mario Cusitore e a sua volta quest’ultimo continua a frequentare Margherita Aiello dopo essere stato richiamato da quest’ultima. In tutto questo intrigo, però, spunta fuori una clamorosa segnalazione su un avvistamento avvenuto nelle scorse ore ai Quartieri Spagnoli di Napoli. Sia Lorenzo Pugnaloni che Deianira Marzano riportano che Mario Cusitore è stato avvistata nella città partenopea in compagnia sia di Margherita che di due misteriose ragazze. Nel frattempo ciò che è certo è che prosegue la conoscenza tra Mario e Margherita.