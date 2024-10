Uomini e Donne 2024 anticipazioni registrazione del 7 ottobre: nuovi colpi di scena per Mario Cusitore?

Il sempre attento Lorenzo Pugnaloni ha rivelato che oggi ci sarà una nuova registrazione di Uomini e Donne 2024 e ciò che accadrà in studio verrà poi trasmesso nelle prossime puntate. Dalle anticipazioni Uomini e Donne fornite di recente dall’esperto si è scoperto che la conoscenza di Mario Cusitore con la dama Morena Farfante. I due sono usciti insiene hanno fatto l’amore in macchina ma quando il cavaliere l’ha rivelato davanti a tutti è scoppiato il caos in studio. E non è tutto perché pare che anche la frequentazione con Margherita da parte di Mario, andrà avanti e giungerà ad un punto di svolta.

L’esperto di Uomini e Donne ha rivelato che nelle scorse ore Mario Cusitore ha postato sul suo Instagram delle foto in compagnia di altre ragazze e tra queste c’era proprio Margherita mentre invece mancava Morena. Si parlerà di questo triangolo oggi nella registrazione di Uomini e Donne? Stando alle anticipazioni sembra proprio che l’ex corteggiatore di Ida Platano catalizzerà la scena. Per quanto riguarda il Trono Over, inoltre, vedremo come preocederà la conoscenza tra Gemma e Valerio e tra Sabrina e Gabriele.

Anticipazioni Uomini e Donne 2024: prosegue il trono di Martina, Francesca, Michele e Alessio

Nella registrazione di oggi, 7 ottobre 2024, stando alle anticipazioni Uomini e Donne spazio avrà anche il Trono Classico. I tronisti di questa edizione sono quattro: Francesca Sorrentino, Martina De Ioannon, Michele Longobardi e Alessio Pacorelli. È già entrato nel vivo il Trono di Martina De Ioannon che dopo un’iniziale sbandamento ha rivelato di avere un preferito: Ciro Solimeno. I due hanno fatto già fatto parecchie uscite insieme e sembra proprio che la giovane sia attratta da lui.

In crisi, invece, c’è Francesca Sorrentino. Secondo alcuni rumors è ancora legata all’ex fidanzato Manuel Maura, lei invece si è detta in crisi anche se ha voluto proseguire la conoscenza con Paolo, dopo averlo eliminato infatti lo ha fatto richiamare. E poi ancora Alessio Pecorelli per il momento ha deciso di concentrarsi solo su Jenny mentre Michele Longobardi, dopo l’assenza durante le ultime registrazioni per non specificati motivi tornerà in studio. Insomma, c’è molta carne al fuoco: cosa accadrà nella registrazione di oggi di Uomini e Donne 2024?

