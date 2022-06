Mario Draghi, conferenza stampa da Kiev/ Video: “Italia vuole Ucraina in Ue”

L’Italia sostiene convintamente l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione europea: Mario Draghi non utilizza mezzi termini. Intervenuto in conferenza stampa a Kiev insieme a Macron, Scholz, Iohannis e Zelensky, il primo ministro ha parlato di una giornata storica per l’Europa: “Italia, Francia e Germania, tre Paesi fondatori dell’Unione europea, e il presidente della Romania sono venuti in Ucraina per offrire il loro sostegno incondizionato al presidente Zelensky e al popolo ucraino”.

Draghi ha elogiato il popolo ucraino, diventato esercito per respingere l’aggressione della Russia di Vladimir Putin e per vivere in libertà. L’ex presidente della Bce ha poi analizzato il ruolo di Bruxelles, che “ha dimostrato e dimostra oggi una straordinaria unità nel sostenere l’Ucraina in ogni modo, così come è stato chiesto dal presidente Zelensky”.

VIDEO, MARIO DRAGHI IN CONFERENZA STAMPA DA KIEV

Nel corso del suo intervento, Mario Draghi si è soffermato sulla grande solidarietà dimostrata dagli italiani e dagli europei che hanno accolto nelle loro case gli ucraini in fuga dalla guerra. La visita dei leader di Italia, Francia e Germania “conferma inequivocabilmente il nostro sostegno, quello dell’Europa e dei nostri alleati”. Il passaggio più importante è legato sicuramente all’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea: “L’Italia vuole l’Ucraina nell’Ue, vuole per l’Ucraina lo status di candidata e sosterrà questa posizione nel prossimo Consiglio europeo”. La presenza dei tre leader europei, insieme al premier romeno, è una manifestazione di unità: “Oggi tutti noi abbiamo detto che siamo pronti a sostenere la causa dell’Ucraina come candidata all’Ue nel prossimo Consiglio europeo – le parole di Mario Draghi – Siamo consapevoli che questo è uno sviluppo storico che richiederà una riflessione profonda sulle regole e sul funzionamento dell’Ue e richiederà una riflessione su tutti i Paesi, in particolare dei Balcani, che sono stati su una lista d’attesa per moltissimi anni prima di arrivare ad essere candidati all’Ue”.

