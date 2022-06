Draghi oggi in Ucraina con Macron e Scholz/ “Ue per la pace”. Poi Premier da Erdogan

MISSIONE “TOP SECRET” DI DRAGHI, MACRON E SCHOLZ A KIEV

Secondo quanto ribadito ancora ieri dalla Bild in Germania, oggi 16 giugno è il giorno molto atteso della missione di Mario Draghi, Olaf Scholz e Emmanuel Macron in Ucraina per incontrare il Presidente Zelensky. Dopo 113 giorni dall’inizio della guerra, i leader di Italia, Francia e Germania metteranno piede per la prima volta in terra Ucraina per ribadire la richiesta di una pace “immediata”, consci delle forti difficoltà maturate nei colloqui avuti fin qui con il Presidente russo Vladimir Putin.

Assieme a Draghi, Macron e Scholz ci sarà anche il Premier rumeno Ciuca: secondo quanto raccolto dai media tedeschi, «diranno a Zelensky che l’Europa c’è, che parla con una sola voce e che ha una sua posizione, indipendente – seppur allineata in questa fase – con gli Stati Uniti». L’incontro resta al momento completamente top secret per motivi di sicurezza: neanche il portale di Palazzo Chigi ha infatti informato con una nota, finora, l’avvio della missione in Ucraina che dovrebbe durare in tutto circa 6 ore. Come fatto intuire nella visita di ieri di Macron in Romania, il messaggio da lanciare al Cremlino è netto: si sbaglia Putin se pensa di riuscire a dividere l’Europa. Serve più diplomazia ma serve anche un fronte comune europeo per non far la parte dei “subalterni” di Biden in politica estera, specie perché le conseguenze più pesanti all’economia le stanno avendo proprio le nazioni dell’Europa più legate commercialmente alla Russia (e alla sua fornitura di gas/energia).

DALL’UCRAINA ALLA TURCHIA: IL PRESSING DIPLOMATICO DEL PREMIER DRAGHI

«Il presidente ucraino dovrà negoziare con la Russia e noi europei saremo presenti a quel tavolo per offrire garanzie di sicurezza», ha spiegato ieri il Presidente francese Emmanuel Macron, sottolineando poi come sia forte necessità di far terminare un conflitto senza al contempo aprire una guerra mondiale tra Occidente e Russia.

«C’è poco tempo» aveva detto allarmato il Premier Draghi nella sua recente visita in Israele: tetto al prezzo del gas, misure contro l’inflazione, possibili nuove sanzioni contro Mosca. Il “piano” di Draghi vede tenere serrate le fila di Italia-Germania-Francia in sostegno sì dell’Ucraina ma anche di un invito costante al dialogo tra Mosca e Kiev, prima che la situazione possa peggiorare ulteriormente fuori dai confini ucraini. «L’Italia sostiene e continuerà a sostenere l’Ucraina e il suo desiderio di far parte dell’Europa», ha detto da Israele il Presidente del Consiglio, ottenendo il plauso di Kiev che ieri con Zelensky ha sottolineato come «L’Ucraina è aperta ad accogliere tutti i propri amici a Kiev». Ancora ieri sera il Presidente Usa Joe Biden, sentendo Zelensky, gli ha annunciato l’invio di 1 miliardo in aiuti all’Ucraina, «anche artiglieria e strumenti militari». Resta da capire cosa l’Europa abbia da offrire al tavolo negoziale al momento: anche per questo motivo – in vista dei prossimi Consiglio Europeo, G7 e vertice Nato – dopo Kiev il Premier potrebbe dirigersi direttamente verso la Turchia per un previsto incontro con il Presidente Erdogan. Laddove dovessero aprirsi spiragli di negoziati, l’Italia vuole contribuire attivamente con la Turchia per ottenere un cessate il fuoco immediato e duraturo e un graduale ma necessario confronto diretto tra Ucraina e Russia.

