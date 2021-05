Mario Ermito all’Isola dei Famosi?/ “Mi piacerebbe, anche a Supervivientes ma…”

Momento d’oro per Mario Ermito che, dopo il Grande Fratello Vip, ha tanti progetti lavorativi in ballo. Ospite di Francesco Fredella su RTL 102.5 News, l’attore annuncia “Sono diventato socio onorario di un maneggio a Roma. – da sempre una sua grande passione – Io lì stacco dalla routine quotidiana e tornassi alla mia vera natura, tra i cavalli è il mio angolo di paradiso.”

Parlando di Grande Fratello, svela come sono oggi i rapporti con alcuni ex compagni d’avventura a partire da Dayane Mello: “Io e lei siamo amici e comunque vedo che lei sta attraversando un bel periodo. Sono felice per lei e si merita tutto il successo che sta avendo”. Nessun rapporto invece con Tommaso Zorzi: “Non ci sentiamo. Vedo che sta facendo un bel percorso e sono contenti per lui.” Ottimi, invece, i rapporti con Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga.

Ma dopo il Grande Fratello, parteciperebbe a L’Isola dei Famosi? “Io ho sempre detto che tra i reality L’Isola dei Famosi mi ha sempre incuriosito. Mi piacerebbe un giorno partecipare, o qui in Italia o anche in Spagna. Al momento non sono arrivare proposte.” ha dichiarato l’ex gieffino. Un altro reality a contatto con la natura selvaggia sì, non si dice però pronto a dedicarsi alla conduzione: “Fare il conduttore richiede una preparazione di un certo tipo, quindi no, preferisco fare l’attore.” ha ammesso nel corso della chiacchierata in radiovisione su RTL 102.5 News.

