Mario Ermito: “Figura di merd* al Grande Fratello a causa di Urtis”/ “In cucina…”

Su RTL 102.5 News va in scena un simpatico battibecco tra Giacomo Urtis e Mario Ermito. Ospiti in diretta del giornalista Francesco Fredella, i due ex gieffini tornano a scontrarsi per la questione del ‘regalo riciclato’. La discussione, però, si sposta poi su aneddoto che richiama la loro avventura nella Casa del Grande Fratello Vip.

È Mario Ermito a rivelare che: “Giacomo Urtis non è buono neanche a fare un piatto di pasta! – così spiega il perché di questa affermazione – Al Grande Fratello mi ha fatto fare una figura di merd*! Si propose di fare insieme a me il salmone marinato. Bene, dissi io, chiedendogli se fosse sicuro di saperlo fare. ‘È facile’, mi disse. Non potete immaginare cos’è accaduto. Prende una pirofila e inizia ad inondarla di aceto!”

Mario Ermito: “Ho un grande sogno nel cassetto, si chiama Terence Hill!”

A causa di questo episodio, i compagni d’avventura hanno poi evitato che Mario Ermito si avvicinasse nuovamente ai fornelli: “Per colpa sua poi, chiaramente i ragazzi mi hanno associato a Giacomo nel non saper cucinare.”, ha infatti ammesso l’attore. Proprio Ermito ha però tenuto a chiarire di non dover far pace con Urtis: “Io non ho mai litigato con lui! Lui litiga e fa pace da solo allo stesso tempo, se la canta e se la suona!” Rimasto da solo in diretta su RTL 102.5 News, Ermito ha svelato di avere un grande sogno nel cassetto: “Vorrei fare un film con Terence Hill o addirittura essere diretto da lui, visto che lui è anche regista. Mi piacerebbe recitare per un remake di Il mio nome è nessuno.”



