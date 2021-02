Mario Ermito Vs Urtis: “Il suo orologio? Regalo riciclato del 2019″/ “Non è in oro”

Nuovo scontro tra Giacomo Urtis e Mario Ermito. I due ex gieffini, dopo il gossip che li ha visti protagonisti una volta usciti dalla Casa di Canale 5, hanno discuso a causa di un ‘regalo riciclato’, un orologio che Urtis avrebbe donato ad Ermito ma che in realtà non sarebbe nuovo. Ospiti entrambi del giornalista Francesco Fredella su RTL 102.5 News, i due hanno nuovamente battibeccato sulla questione.

“Ho scoperto che si voleva vendere un regalo che gli ho fatto!” ha esordito Urtis, parlando dell’orologio. “Ma lui ha riciclato un regalo che gli era stato fatto nel 2019!” replica Ermito. Urtis però ribatte, dichiarando che si trattava comunque di un regalo con un valore affettivo: “Era un dono dei miei genitori!”

Giacomo Urtis contro Mario Ermito: la verità sul famoso orologio regalato

Le dichiarazioni di Giacomo Urtis vengono però smentite subito da Mario Ermito che, infatti, dichiara: “Bugiardo! Aveva ancora l’etichetta. Era uno di quei regali da sponsor, anche di poco conto! – nega infine si trattasse di un oggetto in materiale prezioso – Ma quale oro!” “La verità è che Mario non dà valore all’amicizia!” cerca allora di giustificarsi Giacomo. “L’amicizia in realtà è una parola che ha un valore molto grande e alla quale bisogna dare il giusto peso”, continua Ermito. Chiusa la questione orologio, i due si punzecchiano anche sulle scarse capacità di Urtis in cucina, con Ermito che ricorda una brutta figura fatta davanti agli ex compagni del Grande Fratello proprio per colpa del chirurgo dei Vip.



