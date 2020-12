Mario Ermito/ Scontro con Cecilia Capriotti: “Farfallone!” ma lui non ci sta…

Mario Ermito piano piano si sta inserendo nella casa del Grande Fratello Vip 2020 e nel gruppo di concorrenti anche se sa bene che le cose per lui non sono molto positive perché è arrivato tre mesi dopo l’inizio del programma, non è un volto molto noto come altri presenti in casa e sicuramente non ha lo zoccolo duro dei fan social pronto a sostenerlo. E allora cosa ne sarà di lui? Mario Ermito è in nomination e rischia davvero di uscire appena ce ne sarà occasione ma questa sera il reality sarà incentrato su quello che è l’intrattenimento per chiudere l’anno in bellezza e con il suo sorriso e quindi tutto è rimandato a data da destinarsi. In questi giorni Mario Ermito deve fare di tutto per farsi conoscere soprattutto adesso che Sonia Lorenzini è uscita dalla casa e il possibile interesse per la liason amorosa non c’è più.

Mario Ermito in lite con Cecilia Capriotti al Grande Fratello Vip 2020

In questi due giorni Mario Ermito al Grande Fratello Vip 2020 ha avuto anche la forza di litigare con Cecilia Capriotti che lo ha definito un farfallone. Proprio lunedì scorso Mario è finito in nomination ma non ha gradito la nomination di Cecilia Capriotti e così ha deciso di chiarire con lei ma finendo solo per discutere. Mario non ha gradito la motivazione usata per nominarlo perché non ha mai detto niente di male nei suoi confronti ma lei ha ribadito di essere stata coerente e di averlo nominato perché tutti dicono che lui sia un farfallone. Quando la discussione non porta a niente, Mario ripiega sugli amici al grido di: “Cecilia ha detto che ho fatto litigare le persone!”. Ma alla fine anche Carlotta lo accusa di aver aizzato Rosalinda in difficoltà. A quanto pare Mario Ermito vuole avere il ruolo di provocatore e, nelle ultime ore, ci ha aggiunto anche quello di cupido della casa iniziando da Andrea Zenga e Dayane Mello. Ci riuscirà?



