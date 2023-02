Mario Giordano presenta figlia Camilla/ Video: “Non posso dire parolacce se c’è lei”

Mario Giordano mostra la figlia Camilla in una diretta Instagram

Un’intrusione apprezzata nello studio di Fuori dal Coro, programma condotto da Mario Giordano. Come spesso accade, il giornalista, a poche ore dall’inizio del programma, ha salutato i fan e i telespettatori vari in una diretta su Instagram, nella quale abitualmente mostra lo studio e qualche dietro le quinte. Nella diretta del 14 febbraio, però, c’è stata una sorpresa: il conduttore ha infatti inquadrato la figlia Camilla, arrivata in studio per fare compagnia al papà nel giorno dedicato agli innamorati.

Nella diretta Instagram, Mario Giordano racconta ai followers: “Oggi ho una sorpresa: guardate chi è venuto a trovarmi. È mia figlia Camilla, è venuta qui in studio quindi devo comportarmi bene e non devo dire parolacce”. Poi, un siparietto proprio con la figlia: il giornalista chiede alla ragazza se abbia detto qualche parolaccia e lei conferma. Così lui conferma: “Ne ho dette un pochino, perché durante le prove c’era qualcosa che non funzionava”.

Chi è Camilla, la figlia di Mario Giordano

Mario Giordano è molto riservato e non parla spesso della sua vita privata: ecco perché nella diretta Instagram a poche ore da Fuori dal Coro, nella quale ha mostrato la figlia Camilla, ha stupito i telespettatori e i fan. Il giornalista piemontese è sposato dal 1991 con Paola e la coppia ha quattro figli: Alice, nata nel 1993, Lorenzo nel 1995, Camilla, nel 2003 e Sara nel 2005. Dunque proprio la terza figlia del conduttore Mediaset, Camilla, è giunta in studio durante le prove del programma per fare una sorpresa graditissima al papà, che su Instagram ha ricevuto anche i complimenti dei fan per la sua ragazza.

