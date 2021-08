Mario Oliverio si candida alle elezioni Calabria/ Ex governatore sfida Pd: ira Csx

Mancano meno di due mesi alle elezioni regionali in Calabria e scende in campo un volto parecchio noto: parliamo di Mario Oliverio, ex presidente della Regione ed ex volto di spicco del Partito Democratico locale. Il politico, attualmente imputato in tre processi, ha deciso di correre alle elezioni da indipendente…

Questa la nota diffusa dallo staff di Mario Oliverio: “La nostra è innanzitutto una battaglia di dignità e di libertà al servizio degli interessi puliti del popolo calabrese. Per quanto ci riguarda, su di noi e sulle nostre scelte di stare in campo in maniera autonoma, nella prossima competizione elettorale regionale decideranno esclusivamente gli elettori”.

MARIO OLIVERIO IN CAMPO ALLE REGIONALI IN CALABRIA

Quella di Mario Oliverio è una sfida al suo ex Partito Democratico ma la sua candidatura era nell’aria già da diverse settimane. Numerose le indiscrezioni sulla possibile intesa con il polo civico guidato da Luigi De Magistris, ma anche nelle scorse ore sono filtrate smentite dai fedelissimi del sindaco di Napoli: “Abbiamo detto che vogliamo costruire un’alternativa a quella che è stata la gestione di Regione Calabria fino ad oggi e non abbiamo intenzione di fare passi indietro su questo”, riporta Repubblica. Il “ritorno” di Mario Oliverio ha acceso il dibattito all’interno del Centrosinistra calabrese, la candidata Amalia Bruni non ha usato troppi giri di parole ai microfoni di Omnibus: “Non capisco bene i motivi della sua candidatura […] Continua ad esserci gente che rema contro, facendo il gioco della destra di Occhiuto ma soprattutto di Spirlì, il cui operato purtroppo è drammaticamente sotto gli occhi di tutti”.

