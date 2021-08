Sondaggi politici/ Elezioni Calabria: Occhiuto 46%, Bruni-De Magistris arrancano

Continuiamo il nostro viaggio nei sondaggi politici e accendiamo i riflettori sulle elezioni regionali in Calabria, in programma il prossimo 3-4 ottobre 2021. Come già messo in risalto dalle rilevazioni di EMG, il Centrodestra parte con un forte vantaggio, mentre Centrosinistra e De Magistris arrancano…

Secondo i sondaggi politici di SWG, Mario Occhiuto è nettamente avanti: il candidato sostenuto da Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, UDC e altre liste del Centrodestra si attesta al 46%. Amalia Bruni – sostenuta da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Articolo 1 e altre liste del Centrosinistra – non va oltre il 30%, mentre Luigi De Magistris (DemA, La Strada e altre liste civiche) è quotato al 23%. Gli altri candidati rappresentano il restante 1%.

SONDAGGI POLITICI: I DATI SULLE REGIONALI IN CALABRIA

I sondaggi politici di SWG hanno poi acceso i riflettori sull’orientameno di voto alle liste e anche in questo caso non mancano le sorprese. Il primo partito in Calabria è Fratelli d’Italia: il movimento di Giorgia Meloni si attesta al 14,5%. Poi troviamo Forza Italia al 12,5%, mentre il Partito Democratico è quotato al 12%. Lega e Movimento 5 Stelle sono dati al 10%, la Lista DemA con De Magistris al 5,5%, mentre l’UDC raccoglie il 5%. Poi troviamo le varie liste civiche: Lista CDL al 5%, La Strada con De Magistris al 4,5%, Forza Azzurri – Occhiuto Presidente al 3%. Noi con l’Italia di Lupi e la Lista civica a sostegno di Amalaia Bruni sono al 3%, mentre le altre liste a sostegno di De Magistris rappresentano il 3,5%.

