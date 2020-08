Mario Riva e Gino Cervi/ Il ricordo de “Il musichiere” e dell’attore di Don Camillo

Mario Riva e Gino Cervi tra i protagonisti della nuova puntata di Techetechetè, il programma di successo in onda oggi, mercoledì 19 agosto 2020, su Rai1. Il programma di video-frammenti, diventato un appuntamento fisso per milioni di italiani, questa volta celebra due grandi protagonisti dello spettacolo italiano. Il primo è Mario Riva, intrattenitore televisivo conosciuto dal grande pubblico per aver condotto l’indimenticabile “Il musichiere”, primo quiz trasmesso sul piccolo schermo. Non solo, Riva si è fatto conoscere ed apprezzare anche come attore recitando in diversi film tra cui “Il vigile” del 1960. Purtroppo Riva è morto giovanissimo a causa di un incidente avvenuto il 20 agosto del 1960. Considerato uno dei personaggi più popolari del teatro, del cinema e della televisione si spegne all’età di 47 anni dopo una sfortunata caduta all’interno di una botola all’Arena di Verona.

Gino Cervi, l’attore di Maigret e Don Camillo

Gino Cervi è l’altro protagonista della puntata di oggi di “Techetechetè” che con una serie di video-frammenti e filmati d’epoca omaggia una degli attori più versatili del cinema italiano che ha raggiunto la grandissima popolarità interpretando il sindaco Peppone nei film di “Don Camillo e la versione italiana del commissario Maigret. Figlio d’arte, Gino Cervi è il figlio di Antonio Cervi, critico teatrale del giornale bolognese “Resto del Carlino”, si appassiona sin da bambino al mondo della recitazione e del teatro. Giovanissimo Gino decide di dedicarsi proprio all’arte della recitazione debuttando ne “La vergine folle” di Henri Diamant Berger. E’ solo il primo di tanti grandi successi per l’attore che nel 1925 entra nella compagnia di Luigi Pirandello nel Teatro d’Arte di Roma portando in scena “Sei personaggi in cerca d’autore”. Un talento unico nel suo genere che lo porta a conquistare dapprima il mondo del teatro con personaggi come l’Otello di Shakespear, ma anche opere di grandi come Goldoni e Sofocle. Dopo il successo a teatro, l’attore approda anche al cinema nei film “L’armata azzurra” di Gennaro Righelli, poi “Frontiere” e “Ettore Fieramosca”. Tra i film di successo anche una versione de “I Promessi Sposi” in cui recita nel ruolo di Renzo. La grande popolarità arriva negli anni ’50 e ’60 con il ruolo di Peppone Bottazzi, il sindaco di Brescello, nella popolare serie di “Don Camillo” e successivamente con l’infallibile ispettore Maigret per la fiction “Le inchieste del commissario Maigret”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA