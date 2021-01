Mario Santonastaso è morto/ Cabarettista famoso per il duo con il fratello Pippo…

Il mondo dello spettacolo dice addio ad un pezzo importante del cabaret italiano. A 83 anni, a Bologna, è morto Mario Santonastaso, l’attore e cabarettista, che in coppia con il fratello Pippo ha formato un duo celebre e amatissimo dal pubblico e che è stato tra i primi precursori del cabaret in Italia. Un nome importante per tutti coloro che hanno poi provato ad inseguire la strada del cabaret puntando tutto sull’ironia. Mario Santonastaso è stato uno dei personaggi più in vista degli anni ’70. Celebri i suoi sketch con il fratello Pippo con cui riusciva a strappare una risata al pubblico. Pippo e Mario Santonastaso formavano un duo perfetto dando vita a performance comiche e perfette anche per la parte mimaca accompagnando il tutto con una parte musicale.

Chi era Mario Santonastaso, uno dei precursori del cabaret italiano

La carriera di Mario Santonastaso è iniziata negli anni '70 ed è uno dei nomi più popolari del cabaret italiano. Ha debuttato con il programma "Ti piace la mia faccia?" e poi "Per un gradino in più" e "Chi è di scena?". Il successo dei fratelli Mario e Pippo è talmente grande al punto da ottenere una trasmissione tutta loro, "Uno + Uno = Duo". Programma che hanno poi riproposto a teatro. La morte di Mario Santonastaso ha colpito gli appassionati del genere e, su Twitter, diversi utenti stanno ricordando la sua ironia.







