Mario Tozzi, chi è?/ Conduttore e geologo dalla vita privata top secret!

Geologo, divulgatore scientifico, volto televisivo Rai, Mario Tozzi è il nuovo ospite di Amadeus a I Soliti Ignoti. Classe 1959, Tozzi è laureato in scienze geologiche alla Sapienza con lode, esordisce in Tv nel 1996 col celebre programma Geo&Geo. Questo lo introdurrà al mondo della divulgazione scientifica televisiva: lo ritroveremo infatti in programmi come Gaia, Il pianeta che vive e Terzo Pianeta. È inoltre l’inviato speciale nella trasmissione KingKong. senza contare programmi di carattere storico che l’hanno viso protagonista. Sono tante le apparizioni televisive e i lavori nel campo della divulgazione che l’hanno visto protagonista e consacrato uno dei migliori in questo campo dal punto di vista televisivo.

Mario Tozzi è sposato? Ex moglie e figlio

Se la lunga trafila di lavori in Tv è ben nota, non lo è affatto, invece, la sua vita privata. Mario Tozzi è un uomo molto riservato, che tiene lontana la vita sentimentale dai riflettori, facendo sì che questi si focalizzino soltanto sull’aspetto lavorativo. Sembrerebbe che l’uomo abbia avuto una moglie ma sia oggi divorziato. Non si conosce, tuttavia, l’identità della donna. Da tale matrimonio Tozzi avrebbe avuto un figlio ma, anche in questo caso, non conosciamo nome o età.

