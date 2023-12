Mario Valdemarin è morto/ Attore stroncato dal Covid a 97 anni

Lutto nel mondo della recitazione italiana: è morto l’attore Mario Valdemarin. Secondo quanto riportato dall’Adnkronos, l’interprete si è spento all’ospedale Umberto I di Roma questa mattina all’età di 97 anni. In base a quanto confermato, l’anziano aveva preso il Covid-19 ed era ricoverato nel nosocomio capitolino dallo scorso 5 dicembre nel reparto di Malattie infettive del policlinico capitolino.

Roberta Di Padua lascia Uomini e Donne/ La scelta di Alessandro Vicinanza scatena l'addio della dama

Questa mattina le condizioni di salute di Mario Valdemarin si sono aggravate per le conseguenze dell’infezione ed è morto intorno alle ore 9.30. In questo momento la sua salma si trova nella camera mortuaria dell’ospedale Umberto I. I funerali si terranno domani, mercoledì 13 dicembre, alle ore 15, nella chiesa romana di San Bellarmino nel quartiere Parioli.

Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 12 dicembre: Alessandro esce con Cristina

Addio all’attore Mario Valdemarin

Natp a Romans d’Isonzo il 30 dicembre del 1926, Mario Valdemarin è conosciuto per la carriera da attore che lo ha visto protagonista tra cinema, televisione e teatro. L’età d’oro per l’interprete friulano è racchiusa tra gli anni Cinquanta e gli anni Ottanta, durante i quali si è fatto apprezzare anche come interprete di fotoromanzi. Ma il piccolo schermo gli ha dato il successo meritato, basti pensare all’esperienza come campione nella trasmissione televisiva “Lascia o raddoppia?” condotta da Mike Bongiorno. Per quanto concerne la sua carriera sul grande schermo, Mario Valdemarin ha preso parte a diverse pellicole di genere – dai thriller ai b-movie – mentre in teatro ha lavorato in alcune rappresentazioni storiche messe in scena dal Piccolo TGeatro di Milano diretto da Giorgio Strehler.











© RIPRODUZIONE RISERVATA