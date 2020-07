Mariolina Cannuli/ “Così diventai Signorina Buonasera, ho 5 nipoti che adoro”

Mariolina Cannuli, una delle storiche annunciatrici di casa Rai, o meglio “Signorine Buonasera”, è stata ospite stamattina presso il programma “C’è Tempo Per…”, condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini. Il tema della puntata odierna era la semplicità e a riguardo la stessa Cannuli ha spiegato: “Io sono sempre critica, fa parte del mio carattere, sono una bilancia in cerca di equilibrio, il vero senso di questo segno. La mia ‘non semplicità’ mi è costata tante multe, gli orecchini appariscenti, la scollatura non tanto velata… Giovanni Salvi, direttore di rete all’epoca, mi ha bacchettato. Il look per presentarci lo sceglievamo noi – ha aggiunto voi lavorate con i costumisti e vi ascoltano, noi non avevamo nulla”. In collegamento arriva poi Sergio Muniz, che attualmente si trova in Liguria, a pochi passi proprio dalla Cannuli: “Se allunghi il passo sulla via dell’amore mi trovi a Monte Marcello – scherza l’ex annunciatrice – lui fa l’orto e io cucino, che me frega. sono mamma e nonna? e allora? Qui ho i tagli sulle mani, ho affettato il vitello tonnato con i coltelli di porcellana, ho bisogno dei pomodori, la prego Muniz venga!”.

MARIOLINA CANNULI: “ERO DESTINATO AD ALTRO, VOLEVO STUDIARE MA…”

La Cannuli ha quindi raccontato come divenne annunciatrice: “Io ero destinato ad altro, volevo fare l’università ma non c’erano i soldi quindi mi misi a lavorare. Facevo l’hostess di terra presso l’aeroporto di Fiumicino con l’Alitalia. Avevo sentito di questo provino in Rai e un mio amico mandò una mia foto con la Polaroid. Mi chiamarono, andai a fare il provino vestito da hostess e dopo un mese mi richiamarono. In quei giorni il mio contratto per Alitalia sarebbe diventato a tempo indeterminato ma era di 40mila lire contro le 200mila della Rai e scelsi quest’ultima, accettai”. Nel frattempo la stessa Cannueli si era iscritta all’Università, Biologia, ma con frequenza obbligatoria, di conseguenza, ha dovuto lasciare gli studi. Sulle colleghe ha spiegato: “Adesso le colleghe sono amiche, ma prima c’era la giusta rivalità che serve a crescere. Sono molto legata a Nicoletta Orsomando che mi ha insegnato molto nella vita anche in quella privata. Ho 5 nipoti, il rapporto è fantastico, quando non ci sono è come se non ci fossero, appena entrano in casa sono solo ed esclusivamente per loro”.



