Marisa Di Martino e Alice Sebastiani, ex moglie e figlia Amadeus/ Rottura dopo che..

Marisa Di Martino, ex moglie Amadeus: quindici anni d’amore, poi…

Marisa Di Martino è la prima moglie del celebre presentatore televisivo Amadeus, nonché madre della figlia Alice Sebastiani, nata nel 1997 dall’amore col conduttore di Sanremo. Marisa e Amadeus si sono sposato agli inizi degli anni novanta e tra i testimoni illustri c’era anche il mitico Fiorello. Le nozze sono durate circa quindici anni, coi due che hanno deciso di separarsi dopo la nascita di Alice. La primogenita di casa Amadeus, oggi, ha venticinque anni. Sappiamo che è molto attiva sui social e che si è laureata in Fashion Business presso l’Istituto Marangoni di Milano, essendo la moda la sua più grande passione.

Tra le passioni della figlia di Amadeus, c’è sicuramente anche quella del viaggio. Benché sia piuttosto giovane ha segnato sulla cartina diversi posti nel mondo. Oltretutto ha anche vissuto all’estero per un breve periodo. Più precisamente a Londra e stando a quanto si apprende dai suoi social, avrebbe vissuto anche a La Coruna, in Spagna, nel 2019. Tra le sue stories in evidenza si mostra molto spesso in compagnia di una persona, ma non sappiamo se sia il suo fidanzato o solo un grande amico.

Amadeus e il rapporto splendido con la primogenita Alice

Per quanto riguarda la prima moglie di Amadeus, sappiamo che fa la cake artist e che si occupa di preparare dolci e torte per svariati eventi. E’ una professionista molto apprezzata nel suo campo e grazie alle sue capacità ha costruito una vita più che dignitosa, anche lontana dal suo ex marito. Sembra che ad oggi la prima moglie di Amadeus viva a Milano e che sia in rapporti più che distesi col celebre conduttore. Tutto questo anche per il bene della figlia Alice, che ha costruito un legame eccellente col padre nel corso di questi anni.

In molti, infatti, hanno notato che alla finale del Festival di Sanremo dello scorso anno, Alice era presente in prima fila, come riportato da Novella 2000. Che scrisse: “In occasione della finale a sedere tra il pubblico, accanto ai due è stata anche Alice, prima figlia di Amadeus! Non tutti sanno infatti che in passato il presentatore, prima di innamorarsi e di sposare Giovanna, ha avuto un altro matrimonio con Marisa De Martino. Dal loro amore è nata così Alice, che oggi ha 25 anni. in occasione della finale di Sanremo 2022 così Alice era seduta in prima fila tra il pubblico accanto a Giovanna e a suo fratello Josè Alberto”. Alice, Giovanna e Josè. Tutti insieme e vicini per una famiglia allargata…o quasi.











