Marisol e Petit fidanzati dopo Amici 2024?/ Il cantante a Verissimo: “Difficile per la distanza, però…”

Durante l’intervista odierna di Petit – reduce dal percorso ad Amici 2024 – a Verissimo c’è stato spazio per una tenera sorpresa d’amore. In studio e al suo fianco è arrivata Marisol, anche lei fiera del percorso nel talent e scandito dalla vittoria nel circuito di danza. La sorpresa cela però un motivo molto più tenero: l’amore sbocciato tra i due tra i banchi della scuola più seguita d’Italia. L’interrogativo che da giorni arrovella i fan è però uno in particolare: Marisol e Petit sono ancora fidanzati?

Ebbene sì, Petit e Marisol sono ancora fidanzati e i problemi logistici non sembrano un problema difficile da superare stando a quanto raccontato oggi a Verissimo. Il giovane cantante è partito dalla timidezza in hotel prima di entrare ad Amici 2024, dove appunto è scoccata la scintilla: “All’inizio ero timido, poi mi sono ambientato e ho visto Marisol: così è nato tutto…”.

A prendere la parola a Verissimo è stata poi Marisol che ha raccontato cosa di Petit l’ha colpita in maniera dominante. “La cosa che mi ha colpito di più è stata la sua simpatia, qualcosa di vero e genuino: così mi ha fatto innamorare…”. Il giovane cantante ha invece spiegato: “Appena siamo usciti ho cercato di organizzare subito per vederci e fortunatamente passeremo qualche giorno insieme. Purtroppo all’inizio sarà difficile a causa della distanza; però basterà trovare gli incastri giusti”. Il dolce siparietto si è poi concluso con una considerazione di Marisol Castellanos: “Mamma dice che sono selvatica, quindi vedermi così dolce mi fa stranissimo: a lei piace da morire e anche a papà anche se ancora non si sono conosciuti”.











