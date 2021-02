Mariti di Gaia Servadio: William Mostyn-Owen e Hugh Myddelton Biddulph/ Due lord inglesi

Gaia Servadio ecco gli amori della sua vita

Gaia Servadio è stata sposata con lo storico britannico William Mostyn-Owen, dal 1960 al 1989. Dal matrimonio, celebrato il 28 settembre 1960, sono nati tre figli: Owen nel 1962, Allegra nel 1964 (è stata la prima moglie del politico britannico Boris Johnson) e Orlando nel 1973 (pittore e artista). Nel 1968 la famiglia viveva in un’unica ala del castello di Aberuchill che consisteva in “23 stanze o giù di lì”, riportava la rivista Life. In una recente intervista al settimanale F, la scrittrice italiana ha parlato della sua storia d’amore con lo storico inglese: “L’ho sposato e sono entrata, senza saperlo, in un altro mondo. Il castello, la cuoca, il maggiordomo… Avevo poco più di 20 anni. Non ero consapevole. Non immaginavo”. Ai tempi Gaia Servadio era una giovane giornalista iscritta al partito comunista.

Gaia Servadio: chi sono i due mariti inglesi?

Dopo la fine del matrimonio con Gaia Servadio, William Mostyn-Owen si è sposato altre due volte: con Faith Clark e Jane Martineau. Lo storico inglese è morto nel 2011. La scrittrice italiana si è risposata con Hugh Myddelton Biddulph, lontano cugino del primo marito. Myddelton Byddulph discende un’antica famiglia con sede a Chirk. Con lui, uomo di grande simpatia, è stato amore a prima vista. Tra gli amici di Gaia Servadio ricordiamo lo scrittore americano Philipp Roth: “Philip era un uomo magnifico con i piedi ben piantati a terra, Boris Johnson è l’esatto opposto. Non è cattivo, ma inaffidabile. Roth riteneva soprattutto uno spreco che mia figlia sposasse uno così… Philip le aveva trovato un lavoro per un deputato democratico, ma lei rifiutò e poco dopo sposò l’uomo di cui era innamorata”, ha confessato a Tg24 Sky.



