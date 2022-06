Marito allertato dai vicini: “C’è un ladro in casa tua”/ Ma è l’amante della moglie…

Ha dell’incredibile quanto è accaduto nelle scorse ore a Ceccano, in provincia di Frosinone, nell’ambito di una vicenda “triangolare”, che vede come protagonisti un marito, una moglie e l’amante di quest’ultima. A rivestire un ruolo determinante in questa situazione sono però stati i vicini dei due coniugi, allarmati perché avevano visto un estraneo entrare in casa loro, che credevano essere un ladro. A quel punto, hanno alzato la cornetta del telefono e si sono messi in contatto con il marito, spiegandogli cosa stesse accadendo e mettendolo, ovviamente, in stato di agitazione.

A quel punto, l’uomo, realmente convinto che si trattasse di un malvivente intrufolatosi nella sua abitazione, ha deciso di chiamare le forze dell’ordine e di richiedere il loro intervento presso la villetta nella quale risiede con la moglie. Detto, fatto: i militari sono giunti sul posto, ma davanti ai loro occhi non si sono trovati un delinquente, come tutti pensavano, bensì l’amante della moglie di colui che li aveva avvisati. Una scena paradossale, ai limiti del tragicomico, che ha mandato su tutte le furie il marito tradito.

FROSINONE, SCAMBIA L’AMANTE DELLA MOGLIE PER UN LADRO: CARABINIERI INTERVENGONO SUL POSTO, MA…

Secondo quanto scrive il quotidiano “Libero”, quando i carabinieri si sono palesati, l’amante avrebbe tentato di darsi alla fuga, ma non gli è stato possibile, in quanto è stato fermato e identificato, il tutto mentre pare che il marito inveisse nei confronti della moglie. Insomma, l’occhio attento e non certo indiscreto dei vicini ha sollevato un vero e proprio polverone e un caso analogo si è verificato pochi giorni fa in America Latina, più precisamente in Brasile.

Un uomo è rincasato molto prima del previsto e, in quel frangente, nella sua abitazione c’erano la moglie e il suo amante. Intuito cosa stava per accadere, quest’ultimo ha deciso di calarsi dal balcone, finendo per perdere l’equilibrio e morire sul colpo, proprio sotto gli occhi di una vicina che ha assistito al tentativo drammatico di fuga e si dice ancora incredula.











