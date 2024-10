Marta Maragno, chi sono il marito e il figlio

Marta Maragno è una delle ospiti del nuovo appuntamento con Le Ragazze, programma di Rai 3 condotto da Francesca Fialdini. Padovana di 54 anni, la donna parlerà delle sue spedizioni per il mondo, spesso anche estreme, e probabilmente svelerà qualcosa anche sulla sua vita privata, della quale si conosce molto poco. Sappiamo che Marta Maragno è sposata e ha un figlio ma non conosciamo i nomi dei due, anche se sul suo profilo social non mancano foto insieme alla sua famiglia, tra le quali anche alcune che la vedono in abito bianco accanto al suo novello marito.

Paolo Brosio: "Ho visto la Madonna di Trevignano che piangeva"/ "Sgorgava del liquido"

Del rapporto con suo marito e suo figlio ha però fatto cenno nel corso di un’intervista rilasciata a Il Sole 24 ore nel 2019, dove ha dichiarato: “Mio marito? Siamo caratteri complementari e si è adeguato. Assieme a mio figlio mi seguono sempre nei miei viaggi, come faranno prossimamente con l’avventura in Canada, raggiungendomi però da un altro giro, meno impegnativo. Dove festeggeremo tutti insieme il mio cinquantesimo compleanno.”

Giuseppina Pina Auriemma, chi è la maga e perché stata condannata nel caso Gucci/ "Dimenticatemi!"

Chi è Marta Maragno, ospite a Le Ragazze

Marta Maragno è una sportiva e un’amante delle situazioni estreme. Molte ne ha affrontate nel corso dei suoi viaggi intorno al mondo, di cui racconterà nel corso della sua intervista a Le Ragazze. Ma perché tuffarsi in avventure così rischiose? “Le situazioni difficili aiutano a crescere, a superare gli ostacoli, a fortificarsi, a capire come affrontare la vita cercando sempre una soluzione. – ha raccontato la donna nel corso della stessa intervista, aggiungendo poi – Di fronte alle emergenze inaspettate servono mente calma e sangue freddo, non la fretta di voler raggiungere l’obiettivo nella maniera più veloce ma valutando l’opzione migliore. Sono situazioni che aiutano anche a stare con gli altri, a capire le persone, a collaborare, a renderci consapevoli che abbiamo bisogno del prossimo, anche delle persone più semplici.”

Chi è Antonio Maietta di Temptation Island 2024/ Lui si è stancato della gelosia di Titty