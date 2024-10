Francesca Fialdini ha un compagno? I rumor su Milo Brunetti

Francesca Fialdini è diventata negli anni una delle più affermate conduttrici televisive; da Unomattina a La vita in diretta, dallo Zecchino d’oro al grande successo di Da noi… a ruota libera, si è costruita una carriera di tutto rispetto diventando un volto sempre più familiare per il pubblico di Rai 1. Ma, percorso professionale a parte, che cosa sappiamo della sua vita privata? Francesca Fialdini ha un compagno o il suo cuore è al momento libero?

La premessa è che la conduttrice è estremamente riservata per quanto riguarda la sfera intima e personale dei suoi sentimenti; raramente si è sbilanciata a tal riguardo e, anzi, ha sempre preferito tutelare la sua privacy e proteggerla dalle ingerenze del gossip. Tuttavia, stando alle indiscrezioni circolanti in rete anche se mai del tutto confermate dalla diretta interessata, la Fialdini sarebbe fidanzata con Milo Brunetti, uomo misterioso e sconosciuto ai più essendo probabilmente slegato dal mondo della televisione e dello spettacolo.

Francesca Fialdini e Milo Brunetti si sono lasciati? “I fidanzati sono come la luna…“

In una delle rare dichiarazioni pubbliche sulla sua vita privata, in un’intervista rilasciata al magazine Confidenze nel 2017, Francesca Fialdini aveva parlato del “presunto” compagno Milo Brunetti nella sua vita senza però mai nominarlo né tantomeno addentrarsi nei particolari: “Sono legata a un uomo da quattro anni, però non so dire se sono fidanzata. Lui mi dà serenità perché sa rispettare i miei tempi, non ha pretese, mi accetta come sono con tutti i miei dubbi, i miei grovigli e la mia fatica a fare un passo in più”.

Tuttavia, in una più recente intervista per il settimanale Oggi, la conduttrice tv si era lasciata andare ad una dichiarazione enigmatica: “Se sono fidanzata? I fidanzati sono come la luna, a volte ci sono, a volte scompaiono. Per ora non mi vedo sposata”. Parole che lascerebbero intendere che la relazione con il compagno Milo Brunetti potrebbe essere giunta al capolinea, anche se non sono mai arrivate conferme a tal riguardo.