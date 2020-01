Marj Dusay è morta/ Addio alla Alexandra Spaulding di “Sentieri”

È morta a New York, all’età di 83 anni, l’attrice Marj Dusay, star delle soap opera “Sentieri”. L’annuncio della scomparsa, confermata poi anche da TvLine, è stato dato dalla figlia Elizabeth Perin attraverso Facebook. “Era una vera donna e aveva una vita grandiosa. Era profondamente amata e ci mancherà molto”, scrive la figlia sui social con dolore. Attrice di gran talento, Marj Dusay è nata nel febbraio del 1936, ed è morta il 28 gennaio a New York per cause naturali. Conosciuta all’anagrafe come Marjorie Ellen Povinka Mahoney, ha debuttato nel mondo dello spettacolo a metà degli anni ’60. Il primo film arriva nel 1967. Recita sia in commedie che in ruoli drammatici, poi la ritroviamo in “Breezy”, pellicola diretto da Clint Eastwood. Nel 1968 appare poi in un episodio di “Stark Trek”. In questo interpreta un’aliena che ruba il cervello a Spook.

Marj Dusay è morta, la lunga carriera dell’attrice

La morte di Marj Duday è stata una terribile notizia per il mondo del cinema. L’attrice ha raggiunto probabilmente l’apice del suo successo negli anni ’80, quando hanno grossa diffusione le soap-opera, sia in prima serata che nel daytime. La ritroviamo in “Capitol”, la serie ambientata tra le mura della Casa Bianca,poi nella famosissima “Dallas”. Ancora in “Santa Barbara” per 83 episodi. In Sentieri interpreta l’amatissima Alexandra Spaulding, sorella del protagonista, ruolo che riveste dal 1993 al 2009 ma non in modo continuativo. Sono comunque 122 gli episodi che la vedono protagonista. Ha avuto anche un cameo in Willy, il Principe di Bel-Air, nota serie con Will Smith.

