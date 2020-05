Mark Caltagirone/ Da “fidanzato” di Pamela Prati a caso mediatico

Pubblicità

Quest’anno siamo tutti pronti a fare gli esperti virologi parlando di Coronavirus ma l’anno scorso eravamo tutti impelagati nel gossip dell’anno, nel caso mediatico costruito ad arte intorno ad un solo nome Mark Caltagirone. Per mesi abbiamo parlato di lui, della sua famiglia, della sua fantomatica proposta di matrimonio a Pamela Prati e delle loro nozze dietro l’angolo salvo poi accorgerci e scoprire che in realtà non è mai esistito, almeno non fisicamente. Ai tempi delle conoscenze, delle amicizia virtuali e delle chat erotiche, ecco spuntare il caso che ha appassionato e indignato l’Italia e che oggi è diventato addirittura un modo per indicare qualcuno che non esiste parlando, invidiose, delle amiche innamorate di uomini mai visti. Oggi a Domeica In si tornerà a parlare di colei che si è detta vittima di questa rete di raggiri, Pamela Prati, e l’interesse per Mark Caltagirone tornerà vivo, come se non se ne fosse mai andato via.

MARK CALTAGIRONE, UN MARITO E UN PADRE MODELLO PER PAMELA PRATI

Ma chi è Mark Caltagirone? Era lo scorso anno quando Pamela Prati, ospite di Mara Venier prima e di Silvia Toffanin dopo, ha annunciato al mondo di aver trovato l’amore, un uomo piacente, un ricco imprenditore che girava il mondo ma che le aveva messo l’anello al dito chiedendola in sposa e dandole la famiglia che lei ha sempre sognato. I due infatti avrebbero presto preso con loro anche due figli, due bambini che la showgirl conosceva, Rebecca e Sebastian. Il suo racconto aveva commosso le conduttrici e aveva fatto impazzire il gossip soprattutto quando Dagospia non lanciò la prima bomba dicendo che in realtà Mark Caltagirone non era reale e che quella della Prati era una truffa creata ad arte per un po’ di soldi per coprire i suoi debiti di gioco e non solo.

IL MITO DI MARK CALTAGIRONE

Fu così che Mark Caltagirone diventò in breve tempo un vero e proprio fenomeno televisivo regalando ascolti record a chi si occupa del caso tra scontri, rivelazioni, messaggi audio e minacce che arrivavano via social a chi non credeva alla sua esistenza o al suo matrimonio con Pamela Prati. Incontro dopo incontro, ospitata dopo ospitata, la verità venne a galla e presto Pamela Prati, Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo (sue colleghe all’epoca dei fatti con la loro agenzia) hanno dovuto ammettere che Mark Caltagirone era solo un’identità creata ad hoc. Se questa è l’unica cosa certa di questa storia, quello che non sappiamo ancora è come è finita la questione. Dopo una serie di denunce e minacce, alla fine Mar Caltagirone è sfumato via, Pamela Prati è rimasta senza marito ma sulla cresta dell’onda andando in giro in tutti i programmi televisivi (Chi l’ha visto? compreso) e gli italiani.



