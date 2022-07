Mark Fleischman è morto: re dei party nello Studio 54/ Suicidio assistito in Svizzera

Nessuna festa d’addio, questa volta sarà una partenza senza ritorno. Mark Fleischman, re delle feste newyorkesi negli anni ’80 e tra i proprietari di Studio 54, ha deciso di porre fine alla propria vita in Svizzera. Suicidio assistito, o “via d’uscita gentile”, come la chiamava lui, per mettere la parola “fine” ad anni di sofferenza. La sua malattia? Un male neurologico mai diagnosticato con precisione, che però negli ultimi anni gli aveva impedito di camminare e di parlare chiaramente.

Mark Fleischman è a morto a Zurigo a 82 anni. Qualche tempo fa aveva raccontato: “Mia moglie è costretta a aiutarmi ad andare a letto, non riesco a vestirmi né a mettermi le scarpe, la mia capacità di parlare ormai è fottuta”. L’imprenditore è stato uno dei giganti della vita notturna anni ‘80 delle star di Hollywood. Nel 1980 il via allo Studio 54: lo ha comprato dai fondatori poi finiti in carcere per redditi non dichiarati. Lo riaprì poi nel settembre 1981, dando il via ad un periodo ricco di feste e divertimento.

Chi era Mark Fleischman