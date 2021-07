Mark Hoppus “Chemio sta funzionando”/ Fondatore Blink-182 “Ora altri mesi di terapia”

Mark Hoppus ha aggiornato sulle sue condizioni di salute tutti i fan che stanno pregando per lui e inviandogli tutti i pensieri positivi possibili e immaginabili. Le sedute di chemioterapia a cui si sta sottoponendo per sconfiggere il cancro, che ha scoperto di avere poco tempo fa, stanno funzionando. Il fondatore dei Blink-182 lo ha comunicato sui suoi canali social, dicendosi grato, ma allo stesso tempo confuso a causa della terapia.

Qualche giorno fa, quando ancora non sapeva se la chemio stesse funzionando, Mark Hoppus raccontò su Twitch degli effetti che stava riscontrando: “Dopo la prima mi sentivo come uno zombie inciampato su un recinto elettrico, stanco e debole. Come se avessi avuto la peggior febbre della storia. Dopo il terzo ciclo ho iniziato ad avere conati di vomito, nausea e tutto il resto”. L’artista spiegò anche di averne parlato con la madre, la quale ebbe lo stesso tipo di linfoma e lo sconfisse. In tale occasione, si disse speranzoso e convinto di poter battere a sua volta la malattia.

Mark Hoppus: “È la notizia più bella che potessi ricevere”

“Ho ancora mesi di terapia da affrontare, ma è la notizia più bella che potessi ricevere – ha scritto Hoppus sui social -. Il veleno che i dottori mi stanno iniettando e i pensieri positivi delle persone che mi circondano stanno distruggendo questo cancro. Continuerò a lottare”. Risultato migliore non poteva esserci: il bassista ha condiviso con i suoi fan di tutto il mondo ogni step che sta percorrendo in questa battaglia contro il linfoma.

È stato lui, infatti, a spiegare che la malattia ha coinvolto il suo sangue abbastanza diffusamente, tanto da arrivare allo stadio più pericoloso, il quarto. Mark Hoppus aveva aggiunto inoltre che si sarebbe sottoposto ad altri tre cicli di chemio, se il test avesse rivelato che le sedute stavano funzionando. Oggi che ne ha la conferma, dà il merito anche al supporto che gli arriva dalle persone che gli stanno vicino e continua a sperare: “È solo questione di tempo, batterò il cancro“.

