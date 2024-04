Marmellata, tutti i trucchi per un prodotto sano/ Fra muffe, lavaggio della frutta e il terribile botulino

Marina Carcea, dirigente tecnologo del CREA, è stata ospite stamane di Uno Mattina, in diretta su Rai Uno, per parlare di frutta e soprattutto della marmellata, quindi tutte le regole da seguire per evitare l’insorgere di batteri. “La pectina è una sostanza naturale che si trova nelle cellule vegetali – racconta l’espertina – la pectina è presente soprattutto nelle bucce e serve a rendere gelatinosa la marmellata, a darle struttura”. E ancora: “Il succo di limone è importantissimo per tenere acida la base della nostra confettura, soprattutto perchè è molto importante che si sviluppino poi i batteri fra cui il terribile clostridium botulinum. Gli aspetti igienico sanitari sono fondamentali, noi vogliamo un prodotto sano”.

E’ quindi fondamentale lavare bene la frutta: “Per lavare la mela va bene il bicarbonato o il disinfettante, l’importante è lavarla bene, prima possiamo lavare con l’acqua poi nel bicarbonato, è una fase fondamentale, la frutta deve essere pulitissima così come i contenitori dove andremo a mettere la marmellata”. Sull’importanza dello zucchero “Serve alla marmellata non solo per dare un sapore dolce ma è un gran conservata, industrialmente si mettono i conservanti”. Chiusura dedicata alla muffa: “Bisogna stare molto attenti. Posso bollire i vasetti per conservarli a lungo per evitare la formazione delle muffe che però si possono formare una volta che io apro il vasetto”.











