Marocchino ferisce gravemente poliziotto a Milano Lambrate/ Colpito col taser poi le coltellate all’agente

E’ grave un poliziotto di Milano, un agente delle forze dell’ordine che è stato accoltellato presso la stazione di Lambrate. La notizia è riportata da Tgcom24.it, e narra di alcuni poliziotti che sono intervenuti dopo che un uomo stava lanciando delle pietre contro un treno, colpendo anche una donna di 55 anni alla testa. La stessa è stata portata in condizioni non gravi, ma comunque bisognosa di cure, presso l’ospedale Fatebenefratelli di Milano.

L’autore del folle gesto, un 37enne marocchino, è stato in seguito immobilizzato dalla polizia che lo ha stordito attraverso un taser, la pistola a scarica elettrica, ma lo stesso è comunque riuscito a colpire un agente di 35 anni, precisamente un vice ispettore, raggiunto con ben tre coltellate alla schiena. Secondo quanto riferisce TgCom24.it l’agente è stato trasportato in condizioni gravi, in codice rosso, presso l’ospedale Niguarda di Milano dove è stato operato con urgenza per via di alcune lesioni agli organi, nel frattempo il 37enne marocchino è stato arrestato con gravi accuse.

35ENNE POLIZIOTTO FERITO GRAVEMENTE DA MAROCCHINO A LAMBRATE: ECCO COSA È SUCCESSO

Stando alla ricostruzione fornita dalle forze dell’ordine, due pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico a tutela della comunità sono intervenute in quel della zona di Lambrate dopo che sono state avvistate circa la presenza di un uomo, rivelatosi poi essere un marocchino irregolare in Italia, in evidente stato psichico alterato e inoltre lo stesso non risultava collaborativo, lanciando delle pietre contro i treni che passavano dalla stazione locale, nonché contro alcuni passanti e arrivando a ferire la donna di cui sopra.

A quel punto i poliziotti lo hanno immobilizzato, stordendolo con un taser, ma per via del giubbotto che indossava la pistola non è comunque riuscito a fare effetto e ne è nata quindi una colluttazione che ha portato al ferimento del 35enne vice ispettore. Il 37enne sarebbe una persona già conosciuta alle forze dell’ordine per via di reati contro le persone e il patrimonio e resistenza a pubblico ufficiale.











