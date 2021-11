Marracash/ “Elodie? Ci siamo lasciati, in un video ci uccidiamo a vicenda”

Marracash: il nuovo disco “Noi, loro, gli altri”

Oggi, venerdì 19 novembre, esce “Noi, loro, gli altri” il nuovo disco di Marracash, al secolo Fabio Bartolo Rizzo. Dopo il successo di “Persona”, l’album più ascoltato/venduto del 2020, il rapper torna con un nuovo album con i feat di Guè Pequeno, Calcutta, Madame e Blanco: “Quanti cantanti oggi di fatto fanno i testimonial di marchi? Ci sta, ma è un altro lavoro. Pochi fanno musica per avere un effetto sulla realtà. La mia scommessa è quella”, ha detto Marracash su Corriere.it. Se in “Persona” aveva messo in musica la sua crisi esistenziale, in “Noi, loro, gli altri” Marracash vuole raccontare il momento che stiamo vivendo: “Siamo una società frammentata, divisa in squadre e fazioni, ognuna con la sua verità. Si rivendica il diritto all’identità, e nei casi di quella sessuale ad esempio lo trovo giustissimo, e allo stesso tempo si perde la visione d’insieme”.

Nella canzone “Cosplayer” Marracash attacca quelli che sposano le cause senza crederci e sembra alludere a Fedez: “Non è una cosa personale. Io e lui abbiamo visioni della vita opposte e antitetiche. Lui rappresenta quelli che si impegnano oggi per una cosa e domani per un’altra senza avere credibilità, senza conoscere il problema. Io posso parlare di galera perché conosco chi ci è andato. Elodie può parlare di gay perché lo sono persone della sua famiglia”, ha spiegato il rapper. Sulla copertina del disco appare anche Elodie, ormai ex fidanzata di Marracash. I due si sono lasciati durante la lavorazione del disco: “È stato un momento impegnativo per entrambi ed entrambi abbiamo provato a far quadrare le cose. È bello che lei sia sulla copertina insieme alla mia famiglia e alle persone che mi sono state più vicine”, ha spiegato al Corriere.it. La cantante appare anche nel video di “Crazy Love” in cui mettono in scena la fine del loro rapporto e si uccidono a vicenda: “Ci siamo conosciuti sul set di un video e abbiamo pensato che sarebbe stato bello chiudere il cerchio con un altro video”.

