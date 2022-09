Marracash “Ho scavato in me stesso, è stato doloroso”/ La dura confessione

Marracash, estate da urlo, questa sera 9 settembre ai Tim Music Awards

Estate da urlo per Marracash, tornato a calcare i palchi in giro per l’Italia con grande entusiasmo e tanta voglia di conquistare nuovo pubblico. Obiettivo in parte già centrato grazie ai suoi ultimi successi, come Persona e Noi, Loro, lavori che hanno permesso a Marra di ottenere riconoscimenti importanti e certificazioni rilevanti. Questa sera, venerdì 9 settembre, lo rivedremo ai Tim Music Awards, insieme a tanti altri artisti di primo ordine, per chiudere una stagione musicale pazzesca. Come dicevamo per Marracash sono stati mesi magici, con il ritorno nelle piazze più importanti di Italia e a breve anche nei palasport e vari palazzetti in giro per il belpaese.

In una gradevolissima intervista riportata dal sito billboard.it, Marracash ha parlato della sua evoluzione artistica e dei suoi ultimi grandi successi, che hanno richiesto un periodo di maturazione non indifferente. “Io ho scavato in me stesso e non è stato per niente facile”, ha ammesso l’artista. “È stato tutto molto provante e molto doloroso: come dischiudere il vaso di Pandora! Penso che ormai la gente si sia stancata delle catene dorate e dell’esibizione fine a sé stessa”, ha aggiunto Marracash. “Ormai la narrazione anni ’90 della rivalsa credo abbia fatto il suo tempo. Non per fare paragoni ma credo che Kendrick Lamar ora abbia fatto la stessa cosa con il suo nuovo album”.

