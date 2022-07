Marracash “Il bipolarismo? Scrivere è terapeutico”/ “Ho un lato doloroso come Tenco”

Marracash: il successo di “Noi, loro, gli altri”

Marracash è il primo rapper a vincere la targa Tenco nella categoria miglior album con “Noi, loro, gli altri”. “Ci tengo al concetto di autore. C’è chi scrive con una visione personale, ha una penna riconoscibile e un’autorialità e chi fa pop a tavolino, lavora assieme ad altri dieci a un brano con logica industriale”, ha detto il rapper intervisto dal Corriere della Sera. Secondo Marracash nel gli ultimi 20 anni nessun altro genere ha avuto lo stesso impatto sul Paese come il rap: “È stato costante nel maturare e nel crescere. La mia generazione ha fatto da ariete. All’inizio anche il pubblico ci guardava come se fossimo dei giocolieri, applaudivano ma non partecipavano. Ora cantano tutto”. Marracash è rimasto molto sorpreso di riceve la Targa Tenco per il suo ultimo album: “Un disco outsider per quel contesto: duro, contiene parolacce e verità sbattute in faccia. Non capita spesso che un successo nelle vendite abbia anche un riconoscimento culturale”.

Marracash e i problemi di bipolarismo

Marracash ha rivelato che dieci anni fa era ossessionato da Luigi Tenco: “Mi piace ripescare dal bagaglio che mi ha formato. Con “Mi sono innamorato di te” avevo fatto una mia versione conscious e generazionale su chi usa la droga perché non ha di meglio da fare. La famiglia Tenco non ha concesso i diritti. Se lui fosse stato vivo, credo che avrebbe accettato. Con lui sento in comune un lato doloroso, almost blue, notturno…”. Nel disco “Noi, loro, gli altri” Marracash è tornato a parlare di suoi problemi di bipolarismo: “Lo scrivere è terapeutico. Poi il sentirsi capito dal pubblico ti solleva, anche se non risolve i problemi. Quelli con me stesso, me li trascinerò per sempre”, ha detto al Corriere della Sera. In passato il rapper ha più volte parlato del bipolarismo: “Io quando ho periodi di euforia o depressione mi durano settimane, a volte anche mesi, quindi è abbastanza impegnativo. Quando sono euforico mi devi sparare un tranquillante. Sono sempre stato così, ci convivo”, aveva racconta a Deejay Chiama Italia.

