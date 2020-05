Marracash/ Palpatina al lato B di Virginia Raffaele:”Però, ancora ti regge”

Pubblicità

Marracash non può dimenticare quella volta in cui è stato convocato da Virginia Raffaele per partecipare al suo one-woman-show. O meglio, da Donatella Versace, uno dei personaggi più riusciti della nota comica. Il tutto risale a tre anni fa ma nella prima serata di oggi, lunedì 25 maggio 2020, Rai 2 riproporrà Facciamo che io ero… un’altra volta. E’ possibile che verrà mostrata quella famosa intervista fra la finta stilista e il cantante, in occasione del Late Show firmato Versace. Le risate non sono mancate e non solo per il pubblico: anche lo stesso Marracash non è riuscito a trattenersi di fronte alle frecciate della padrona di casa. Per l’occasione, la finta Donatella ha deciso persino di rivoluzionare il suo look e sfoggiare un cappellino, rigorosamente messo al contrario. Per poi presentare il cantante così: “Un cattivo ragazzo, ma anche il letterato del rap italiano. E’ italiano ma lo scambiano per marocchino. E’ bono, ma non è mais tato a casa mia”. Come sempre, anche nel caso di Marracash la sua entrata è accompagnata dalla famosa palpatina al lato B della comica. “Però, ancora ti regge, eh”, dice il cantante.

Marracash, outfit impeccabile e…

Outfit impeccabile per Marracash: non solo in generale, ma anche durante l’ospitata da Virginia Raffaele. Giubotto giallo con rifiniture nere e una maglietta del Metallica. “Perfetta per i tuoi due lavori”, gli ha detto la comica, “il rapper e lo spacciatore“. Il discorso si è spostato poi sulla moda, anche se è stato Marracash a ricordare alla padrona di casa che si trattava del suo lavoro. Incalzato dalla Raffaele, l’artista è stato invitato ad essere più estroso. Parola che il diretto interessato trasforma in “Estron*o”. Poi momento foto, dal look dell’ospite fino al presepe con le foglie di marijuana, passando per uno scatto con Guè Pequeno. “Se avete bisogno di un occhio ve lo mando eh”, dice la Raffaele, che nel frattempo nota che entrambi gli artisti nella foto si toccano le zone intime. “Sai che questa è freudiana come roba, forse testi la mascolinità, una cosa di machismo”, dice il rapper per giustificare il gesto.

Video, cosa accadde con Donatella Versace?



