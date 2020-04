Virginia Raffaele/ Con Roberto Bolle per lo spot della…

Pubblicità

Virginia Raffaele ha ormai stretto una salda collaborazione con Roberto Bolle, come dimostra la presenza di entrambi nello spot della Protezione Civile. La comica e il ballerino si sono ritrovati ancora una volta per l’importante iniziativa solidale, volta a sostenere l’emergenza Covid-19. “Lo scopo era di invitare tutti a mantenere la giusta distanza in modo spiritoso e non angosciante. L’idea l’ha avuta Virginia”, ha detto Bolle a Sorrisi, “abbiamo scelto la musica della danza di John Travolta e Uma Thurman in Pulp Fiction e ognuno ha ballato a casa sua, davanti al telefonino. Poi abbiamo unito i filmati… e vi assicuro che coordinare i movimenti in modo da dare l’impressione che ci stessimo guardando negli occhi non è stato per niente facile“. Oggi, sabato 18 aprile 2020, Virginia Raffaele sarà inoltre una delle ospiti che rivedremo in Bolle Show – Il meglio di Danza con me. Dopo tutto la comica è stata la migliore a ballare nel suo programma, secondo l’etoile. “Mi ha stupito”, ha confessato, “avevo già intuito, guardando le sue imitazioni, che sa muovere bene il suo corpo. E lo ha dimostrato anche con la danza”. Virginia e Roberto del resto hanno collaborato in diverse occasioni: la comica è stata ospite del ballerino due anni fa, poi ricambiata da Bolle con un cameo in Facciamo che io ero. E infine la Raffaele è ritornata a Danza con me, in occasione della scorsa edizione. Un omaggio alla musica che di solito accompagna la popolazione durante il Capodanno televisivo. Clicca qui per rivedere il video di Virginia Raffaele e Roberto Bolle.

Pubblicità

Virginia Raffaele, il grande ritorno in teatro a dicembre

Virginia Raffaele si sta preparando al suo grande ritorno in teatro, grazie allo spettacolo Samusà. Per ora le uniche date certe riguardano la fine di quest’anno: il 18, il 19 e il 20 dicembre, la comica sarà al Colosseo. Lo show invece ruota attorno alla vera infanzia vissuta dalla Raffaele e la narrazione è ambientata al luna park, negli anni ottanta. “Sono nata e cresciuta dentro un luna park, facevo i compiti sulla nave pirata, cenavo caricando i fucili. Il primo bacio l’ho dato dietro il bruco mela“, ha confessato presentando il suo nuovo lavoro, “poi il parco ha chiuso, le giostre sono scappate e adesso sono ovunque: le attrazioni sono io e siete voi. Tutto quello che siamo diventati stupisce quanto un giro sulle montagne russe e confonde più di una passeggiata tra gli specchi deformanti”. Non è escluso tuttavia che la Raffaele preveda presto di poter annunciare altre date, nei prossimi mesi. “Torneremo più ‘dritti’ di prima”, scrive infatti sui social, allegando alcuni scatti di scena. Clicca qui per guardare le foto di Virginia Raffaele.

Video, Virginia Raffaele balla con Roberto Bolle



Foto, “Torneremo più dritti di prima”





© RIPRODUZIONE RISERVATA