Marta Charlotte, figlia Marco Ferradini/ “Mi ha trasmesso l’amore per la musica”

Marta Ferradini, in arte “Charlotte”, è la figlia di Marco Ferradini e della moglie Caterina. Nata il 9 aprile 1984, all’età di 4 anni incomincia lezioni di piano e all’età di 16 inizia lo studio del canto moderno. Cresciuta in una casa piena di musica, Marta ha seguito le orme del padre diventando una cantautrice: “Mi ha trasmesso l’amore per la musica”, ha raccontato anni fa a Velvet Music. Ma sono tante le differenze con il famoso papà: “Tecnicamente lui è tenore spinto, arriva molto più in alto. Altre differenze? Beh, differenza di genere: lui scrive da “uomo”, è poetico, ma molto diretto. I miei testi sono più letterari, ermetici a tratti”. Tra le varie esperienze, Charlotte ha anche partecipato al doppio album del padre, “La mia generazione: Marco Ferradini canta Herbert Pagani”, accanto a importanti artisti come Ron, Eugenio Finardi, Alberto Fortis, Fabio Concato,Eugenio Finardi e Moni Ovadia.

Marta Ferradini: gli ultimi successi

Nel 2019 è uscito il primo singolo di Charlotte “Arcobaleno”. A maggio 2020 ha riproposto in una nuova edizione il suo brano “Martarossa”, scritto con Bungaro, che ha vinto il Premio Bianca D’Aponte nel 2012: “È un inno alla vita, tutti noi abbiamo dentro una piccola ‘Martarossa’ che non aspetta altro che incendiarsi e illuminare di un pizzico di ‘saggia follia’ le nostre azioni”, ha spiegato al Corriere della Sera. Per Natale 2020 Marco Ferradini e la figlia Marta hanno proposto il brano “Buona stella”. Marta è molto legata al padre, che appare molto spesso sulla sua pagina Instagram: “Buon compleanno al papà più figo che ci sia! Ogni giorno che passa capisco un po’ di più quanto sono stata fortunata ad avere una famiglia così bella e unita!”, ha scritto lo scorso 28 luglio sui social in occasione del compleanno del cantautore.

