Marta Fascina “vive immersa nel lutto” dopo l’addio a Silvio Berlusconi/ “Chi le vuole bene è preoccupato”

Marta Fascina dopo la morte di Silvio Berlusconi: “Vive immersa nel lutto“

La morte di Silvio Berlusconi ha lasciato un vuoto incolmabile in tutti coloro che gli hanno voluto bene, dai familiari agli amici, sino alla compagna Marta Fascina. Come riportato dal Corriere della Sera, la donna sta vivendo la propria sofferenza sempre a Villa San Martino, da sola, senza amici e familiari, e questo sta destando più di una preoccupazione in coloro che le sono vicini. L’unica presenza fissa al suo fianco è quella del cagnolino Dudù, fedele amico a quattro zampe sia della Fascina che dello storico leader di Forza Italia.

Come rivelato dal quotidiano, la compagna di Berlusconi non avrebbe vacanze o viaggi in programma e non vorrebbe allontanarsi da Arcore. Addirittura, dal giorno dei funerali del politico non avrebbe mai più varcato il cancello della villa di Arcore, dunque non sarebbe mai uscita di casa. I suoi amici, a tal proposito, sarebbero molto preoccupati per lei: «Vive immersa nel lutto. Non solo non ha finito di elaborarlo ma non ha nemmeno iniziato». E ancora: «Chi le vuole bene è abbastanza preoccupato per questa ragazza. Non riesce a venire fuori da questa situazione, non riesce a farsi una ragione della morte di Berlusconi».

Marta Fascina, gli impegni politici all’orizzonte

Marta Fascina sta dunque soffrendo per la scomparsa di Silvio Berlusconi, e al momento non vorrebbe nemmeno parlare di questioni politiche. Non avrebbe intenzione di partecipare alle sedute del Parlamento né di presenziare agli eventi di Forza Italia. Forse solo da settembre, quando la macchina politica del partito si rimetterà in moto in vista dell’elezione dei delegati comunali e provinciali per la scelta del segretario, la compagna di Berlusconi potrebbe riprendere la sua attività.

Chi è al fianco della Fascina, in riferimento all’elezione del segretario del partito, sarebbe compatto nel sostenere la corsa di Antonio Tajani. Al momento, però, le questioni politiche fanno da sfondo al dolore della donna, ancora difficile da metabolizzare.

