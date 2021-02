Marta Flavi, ex moglie Maurizio Costanzo/ Il tradimento con la De Filippi: “Ringrazio che lo ha portato via”

Marta Flavi, pseudonimo di Marta Caterina Fiorentino, è stata la terza moglie di Maurizio Costanzo. I due conduttori si sono sposati il 7 giugno 1989, ma il matrimonio è durato poco più di un anno: Costanzo e la Flavi si sono separati a dicembre 1990 e hanno divorziato nel 1994. L’anno dopo il giornalista ha sposato Maria De Filippi. Qualche mese fa, proprio la conduttrice di Canale 5 aveva confessato a Domenica In come è nato l’amore con Maurizio Costanzo: “All’epoca eravamo amanti, siamo stati scoperti ed è stata fatta una scelta, o stiamo insieme o ci separiamo”. In una recente intervista a Nuovo, Marta Flavi ha rivelato come ha scoperto il tradimento di Costanzo: “Stavano facendo un discorso, si alludeva al fatto che non volesse fare più l’amante… Gli feci la valigia e gliela misi fuori dalla porta di casa. Sentivo che c’era un’altra ma non avrei mai pensato a lei”.

Marta Flavi, ex moglie Maurizio Costanzo: “Per me era come un padre”

Marta Flavi ha aggiunto di non serbare più rancore nei confronti di Maria De Filippi e dell’ex marito: “Comunque sia io che Maria siamo andate oltre quella storia… Lui per me era come un padre, ma con il tempo avevo capito che non poteva funzionare… Nonostante abbia sofferto per la separazione, oggi le sono grata che me lo ha portato via”. Un paio di anni fa l’ex conduttrice di “Agenzia Matrimoniale” è intervenuta al programma di Rai Radio2 I Lunatici dove ha fatto una confessione sull’ex marito Maurizio Costanzo: “Fortunatamente abbiamo preso strade differenti, se qualcuno ogni tanto non mi dicesse che siamo stati sposati io non me lo ricorderei”. Marta Flavi ha anche lodato l’attuale moglie del giornalista, Maria De Filippi: “È bravissima, è una vera manager di televisione, è una donna che ha inventato dei format, è molto brava, ha trovato un modo molto personale di lavorare, è molto sobria e molto incisiva”.



