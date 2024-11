Marta Flavi, pseudonimo di Marta Caterina Fiorentino, è una conduttrice televisiva molto nota soprattutto per un programma di gran successo che conduceva negli anni Novanta, su Canale 5: Agenzia Matrimoniale. Lei, che ha fatto conoscere e innamorare tante coppie, l’amore lo ha conosciuto più volte, in primis con Maurizio Costanzo. All’epoca 35enne, Marta conobbe Maurizio Costanzo e cominciò con lui una relazione, sposandolo tre anni dopo, il 7 giugno del 1989, diventando così la sua terza moglie. Il matrimonio tra i due è durato molto poco: appena un anno dopo è arrivata la separazione e poi il divorzio nel 1995. Insieme non hanno avuto figli e questo resta un grande rimpianto della conduttrice, che non è mai diventata mamma.

Purtroppo, nel corso della sua vita, Marta Flavi ha perso quattro bambini. “È stata la tragedia della mia vita, ho lottato molto per averli, mi sono operata due volte, ho perso quattro bambini, è stata una cosa molto brutta che mi rimarrà impressa per sempre” ha raccontato qualche tempo fa la conduttrice tv, che non ha mai superato fino a fondo il non essere diventata mamma. Fortunatamente, a riempire in parte quel vuoto è stata una straordinaria carriera che l’ha vista raggiungere la popolarità con una serie di programmi come appunto Agenzia Matrimoniale, molto amato dal pubblico.

Marta Flavi, vita privata e fidanzati: con Maurizio Costanzo…

Marta Flavi attualmente è fidanzata? Nel dicembre 2023 aveva raccontato di essere single e di aver chiuso da poco la relazione con un avvocato britannico: i due si sono detti addio perché la conduttrice non aveva accettato di sposare l’uomo. Non è chiaro se la conduttrice abbia ora un nuovo amore ma quel che è certo è che, per sua stessa ammissione, il suo cuore è sempre pronto per accogliere nuove esperienze, a patto che non siano solamente divertimenti passeggeri. Dopo il matrimonio con Maurizio Costanzo, terminato per via di un tradimento secondo alcune voci, mentre per altre finito per via di un’incompatibilità caratteriale, la Flavi non ha più incontrato il grande amore.