Marta Flavi, il tradimento dell’ex marito Maurizio Costanzo/ “Maria De Filippi? La ringrazio”

Marta Flavi si è sposata una sola volta nella sua vita. Il 7 giugno 1989 la conduttrice sposò Maurizio Costanzo, diventando la sua terza moglie. Il matrimonio tra i due fu molto breve: i due si separarono nel dicembre 1990 e divorziarono nel 1994. Il matrimonio finì perché la Flavi scoprì la relazione del marito con Maria De Filippi. Lo scorso anno, ospite di Domenica In, la De Filippi aveva raccontato gli inizi della sua storia d’amore con Maurizio Costanzo, iniziato in modo clandestino poiché il giornalista era appunto sposato con Marta Flavi: “All’epoca eravamo amanti, quella che era la compagna di allora ci ha scoperto. Successe in modo stupido. Io ero a casa mia, lui a casa sua, l’ho chiamato, c’era lei sull’altra linea e ci ha sentito. Io sentii la voce di lei che diceva di mettere giù, che dovevano parlare. E misi giù”.

Marta Flavi: il tradimento di Maurizio Costanzo con Maria De Filippi

Poco dopo l’intervista di Maria De Filippi, Marta Flavi ha ricordato quel periodo della sua vita sulle pagine del settimanale Nuovo. “Lui per me era come un padre, ma con il tempo avevo capito che non poteva funzionare. Davanti al tradimento lo cacciai di casa. Sentivo che c’era un’altra ma non avrei mai pensato a lei. Mi ha fatto uno strano effetto”, ha confessato la conduttrice di “Agenzia Matrimoniale”.

La conduttrice ha ammesso di aver sofferto per la fine del suo matrimonio con Maurizio Costanzo, ma oggi non c’è più alcun rancore: “È passata un’eternità. A volte penso che dovrei mandare dei fiori a Maria De Filippi. La ringrazio per avermelo portato via”, ha aggiunto in un’intervista sulle pagine del magazine Oggi.

