Marta, moglie Giuseppe Pedrazzini: “Sono sollevata”/ Figlia e genero: “Noi innocenti”

La signora Marta Ghilardini, moglie di Giuseppe Pedrazzini, ha concesso una breve intervista ai microfoni dell’inviata Filomena Leone de “La Vita in Diretta”, trasmissione di Rai Uno condotta da Alberto Matano e andata in onda nel pomeriggio di oggi, mercoledì 1 giugno 2022. Poche parole, appunto, ma significative, che giungono in seguito alla confessione di ieri in Procura: “Adesso mi sento un po’ più sollevata. Ho parlato con gli inquirenti, ma non posso dire tanto, perché c’è il segreto istruttorio da rispettare. Mi sono levata un peso. Non dico niente, le cose salteranno fuori a suo tempo. Non dico nient’altro, ma di sicuro mi sento meglio”.

GIUSEPPE PEDRAZZINI, PARLANO LA FIGLIA E IL GENERO: “NOI SIAMO INNOCENTI”

Per contro, Silvia e Riccardo Guida, figlia e genero di Giuseppe Pedrazzini, hanno smentito in tv le dichiarazioni di Marta: “Io ribadisco l’innocenza mia e di mia moglie, se vi può bastare – ha detto l’uomo –. Ognuno pagherà per quello che dice. Dormo in un’auto, sto in un’altra regione, vedo i cameramen qui… Qualcuno mi spieghi cosa succede. Siamo rimasti spiazzati da queste dichiarazioni di Marta: io non giudico nessuno, come ha detto di fare Dio. Queste sono cose relative alle indagini, io non voglio parlare”. Silvia ha aggiunto: “La verità è quella processuale, non quella dei giornali”.

