Giuseppe Pedrazzini/ Moglie Marta: “Beppe morto l’8 marzo, poi buttato nel pozzo”

Il caso Giuseppe Pedrazzini è stato approfondito nel corso della puntata di mercoledì 1 giugno 2022 di “Storie Italiane”, trasmissione condotta da Eleonora Daniele. Ricordiamo che soltanto 24 ore fa la moglie della vittima, la signora Marta, si è recata in Procura, rivolgendo – pare – dichiarazioni accusatorie nei confronti della figlia Silvia e del genero Riccardo Guida. L’unico punto ancora non chiaro, come ha riferito l’inviato del programma (Maurizio Licordari), è il modo in cui il 77enne – trovato privo di vita in fondo al pozzo della propria abitazione – sarebbe morto.

GIUSEPPE PEDRAZZINI, PARLA LA MOGLIE MARTA: “BUTTATO NEL POZZO”

Secondo le indiscrezioni trapelate in queste ore (non confermate, né smentite dal legale difensore della signora Marta, ndr), la donna avrebbe detto agli inquirenti che Beppe era stato letteralmente segregato in casa a partire da gennaio, sino al suo decesso, che sarebbe datato 8 marzo. Dopodiché, la figlia e il genero avrebbero trasportato il corpo esanime di Giuseppe Pedrazzini con un telo verso il pozzo, facendolo successivamente cadere al suo interno. Non si hanno attualmente ulteriori dettagli circa quanto riferito dalla signora Marta agli inquirenti, che nel contempo proseguono la loro attività di indagine, con l’obiettivo di scoprire se si sia trattato o meno di morte naturale.

